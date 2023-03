‘Você’ foi renovado para uma 5ª e última temporada; aqui está o que sabemos

Parece que Joe Goldberg (Penn Badgley) terá mais uma temporada de perseguição na Netflix: a popular série de suspense, Você, acaba de ser renovada para uma quinta e última temporada pela plataforma de streaming.

Na temporada passada, vimos Joe levar seus horrores para o exterior, onde começou a lecionar em uma universidade britânica como professor de inglês. No entanto, as coisas começaram a ficar bastante interessantes quando o assassino descobriu que tinha seu próprio perseguidor e atormentador.

Então, onde isso nos deixa para a temporada final? Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre a 5ª temporada de Você.

A 5ª temporada será a última da série?

A 5ª temporada será de fato a parte final da superpopular série de suspense psicológico baseada nos romances de mesmo nome de Caroline Kepnes.

Ele vai tocar o terror só mais uma vez… Você está renovada para a 5ª e última temporada. Chega em 2024 🧢❤️‍🔥 pic.twitter.com/M2U59VIfPa — netflixbrasil (@NetflixBrasil) March 24, 2023

A notícia foi compartilhada em uma postagem na página oficial da Netflix no Twitter onde a legenda dizia: “Ele vai tocar o terror só mais uma vez… Você está renovada para a 5ª e última temporada. Chega em 2024″.

Conforme observado pelo Deadline, a temporada final também terá novos showrunners, com Sera Gamble deixando o cargo e os produtores executivos Michael Foley e Justin W. Lo preenchendo o papel.

Quando podemos esperar a 5ª temporada?

Nenhuma data oficial de lançamento foi confirmada para a última temporada de Você ainda, mas vamos lembrar que a 4ª temporada foi dividida em duas seções, com a primeira metade estreando em 9 de fevereiro e a final episódios caindo um mês depois. A Netflix publicou que será já em 2024, agora basta esperar novas informações para sabermos em qual mês será lançada.

Sobre o que será a última temporada de Você?

Greg Berlanti e Sarah Schechter, da Berlanti Productions, disseram ao Deadline que os criadores por trás de Você sempre imaginaram a série como uma história de 5 temporadas. “Desde que nossos amigos da Alloy compartilharam o fantástico livro de Caroline Kepnes, sempre o concebemos como uma jornada de 5 temporadas. Estamos empolgados para continuar nosso relacionamento com Mike e Justin enquanto eles assumem as rédeas como co-showrunners e se preparam para trazer Joe Goldberg para casa”, disseram eles.

No final da 4ª temporada, vimos Joe retornar a Nova York, trazendo os espectadores de volta à cidade onde a série começou. Desde a 1ª temporada, nós o vimos viajar por toda parte - de Los Angeles aos subúrbios da Califórnia até Londres. No entanto, se Joe finalmente receberá sua punição ainda está no ar.

Mas, como disse o vice-presidente de séries com roteiro da Netflix, Peter Friedlander: “Estamos empolgados - e um pouco apavorados - para ver como tudo termina para Joe Goldberg, mas uma coisa é certa: você terá um final inesquecível”.