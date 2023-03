Selena Gomez se manifesta contra o ódio que Hailey Bieber vem recebendo

Selena Gomez está se posicionando. A cantora e atriz de 30 anos postou em seus stories, no Instagram, na manhã desta sexta-feira, uma mensagem importante para seus fãs.

A estrela de Only Murders in the Building escreveu que a modelo Hailey Bieber a procurou em meio à ameaças que tem recebido.

Reprodução Imagem dos stories de @selenagomez (Instagram)

“Hailey Bieber entrou em contato comigo e me disse que ela tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa”, escreveu Gomez. “Não é isso que defendo. Ninguém deveria experimentar ódio ou bullying. Sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe”, continuou.

A mensagem da atriz vem em meio a rumores de sua rivalidade com Hailey, a esposa do ex de Selena Gomez, Justin Bieber. No início deste mês, uma fonte disse ao ET Online que Hailey e Justin estavam tentando evitar o drama.

“Hailey e Justin estão bem. Eles não querem lidar continuamente com esse drama repetitivo e contínuo do antigo relacionamento”, disse a fonte. “Eles estão apenas levando as coisas dia após dia e não querem que isso seja algo que os afete negativamente. Justin sabe que falar publicamente sobre isso só amplificará a situação e chamará mais atenção para ela, então eles têm se apoiado em particular”.

No mês passado, havia boatos nas mídias sociais de que Selena e Hailey estavam em meio a conflitos. Tudo começou quando um vídeo mostrando Hailey fingindo engasgar com a menção de Taylor Swift ressurgiu nas redes, levando Selena a sair em defesa de sua melhor amiga. Em outro incidente, usuários de mídia social acusaram Hailey e Kylie Jenner de tirar sarro das sobrancelhas de Selena - o que Kylie negou, e Selena a elogiou publicamente.

