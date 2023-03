Repescagem BBB 23: Larissa e Fred Nicácio retornam ao reality em comunicado ao vivo

Após a Prova do Líder no programa desta quinta-feira (23), o ‘BBB 23′ contou com a dinâmica de repescagem, resgatando dois participantes por voto público. Eliminados anteriormente nos paredões, Larissa e Fred Nicácio retornaram à casa para mais uma chance de competir o prêmio milionário.

Os participantes estiveram na Casa do Reencontro, aguardando pelo momento em que receberiam o anúncio sobre os dois a reintegrar ao reality show. No entanto, a dupla escolhida pelo público volta para casa sem imunidade, sem direito às Provas do Líder e do Anjo, que, a propósito, será autoimune.

Antes, com nove participantes, o reality volta a turbinar a edição com mais dois confinados após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato. Os brothers teriam assediado a participante intercambista do México, Dania Mendez, em uma festa na quarta-feira (15).

Fred desiste de participar da repescagem

Na terça-feira (21), Fred foi eliminado do reality com 50,23% dos votos do público e precisou deixar o programa. A disputa no Paredão ocorreu entre ele, Domitila Barros e Gabriel Santana.

O décimo eliminado do ‘Big Brother Brasil 23′ explicou o porquê desistiu de participar da repescagem do programa. Segundo ele, a saudade que estava do filho era enorme: “Agora sim, com o meu maior prêmio!”, escreveu Fred, ao postar o reencontro com Cris, em uma postagem em seu perfil do Instagram.

A criança é fruto do relacionamento de Fred Desimpedidos com a ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem foi casado, antes de entrar no reality show da TV Globo.

