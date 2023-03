Repescagem BBB 23: Fãs de Key Alves falam em manipulação dos votos; entenda

A Casa do Reencontro terminou para os ex-participantes do “BBB 23″ e, agora, Fred Nicácio e Larissa estão novamente no reality show. Mas, o resultado segue movimentando as redes sociais de Key Alves, uma das sisters mais polêmicas da temporada.

Queridinha por alguns e nem tanto por outros fãs do programa, a jogadora de vôlei ficou em terceiro lugar, conquistando 22% dos votos populares, e precisou voltar para casa, de onde vai acompanhar os próximos duelos pela conquista do prêmio milionário.

Em seu perfil oficial no Instagram, Key foi acolhida por seus seguidores, que mandaram mensagens de apoio: “A Key foi a protagonista do ‘BBB’ com toda certeza. É a melhor! Ser escolhida para o intercâmbio…não é qualquer um que tem essa oportunidade”, comentou uma fã dela.

Querendo voltar ao BBB 23, Key Alves tem crise de choro na repescagem (Reprodução/Globo)

Outros fãs da jogadora de vôlei também comentaram que o resultado dito por Tadeu Schmidt no programa desta quinta-feira (23) não é verdadeiro e que a Globo “manipulou”. Um anônimo chegou a destacar que Key Alves foi “roubada” e que “todo mundo sabe disso”.

Contrariando isso, uma seguidora da atleta disse que foi melhor para ela ficar fora do “BBB 23″: “Foi o melhor pra ela. Imagina ela de novo naquela casa com aquele homem. Jesus amado. Ela iria ser atacada de todos as formas. Agradeça a Deus”.

BBB 23: Tina sobe na mesa de bilhar e soletra seu nome para Key Alves (Reprodução/Globo)

Vale destacar que entre todos os participantes da Casa do Reencontro do “BBB 23″, Key Alves lidera o ranking de número de seguidores nas redes sociais. A famosa conquistou mais de 95,9 mil pessoas, desde o começo da dinâmica, na última terça-feira (21).

Larissa, que retornou ao “BBB 23″, está em segundo lugar com mais de 42,5 mil seguidores. Em terceiro lugar está Gabriel, que conseguiu mais de 24,8 mil. Fred Nicácio, que também está de volta ao reality show da TV Globo, aparece em quinto lugar no ranking, com mais de 17,5 mil seguidores, ficando atrás de Tina, que conquistou mais de 19,5 mil seguidores durante esse tempo.

