Presença de Luxo: Este é o look de R$ 130 mil utilizado por Giovanna Ewbank em evento de grife

Giovanna Ewbank surgiu em um evento de grife com uma combinação completamente luxuosa. Após marcar presença em uma espaço, nesta quinta-feira (23), a famosa prestigiou a joalheria Tiffany & Co., em São Paulo, e arrancou elogios de seus seguidores no Instagram ao compartilhar alguns registros.

A apresentadora, de 36 anos de idade, estava acompanhada do marido, Bruno Gagliasso, o ator de 40 anos. O casal teve passagem pelo tapete vermelho e houve até beijo na barriga da famosa. Segundo a Quem, o look da famosa é avaliado em R$ 130 mil.

Com um vestido preto de forma balonê curto e com bastante volume, Giovanna completou sua composição com joias da grife promotora do evento. Nome do evento e da coleção, Lock, a famosa comportou uma pulseira de ouro branco 18k com 30 diamantes cravejados à mão, por cerca de R$ 96 mil.

Reação nas redes sociais

Após a famosa compartilhar alguns de seus registros em seu perfil do Instagram, Giovanna recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores. Confira alguns comentários depositados na postagem:

“Tô apaixonada nesse vestido, Gio! Quero um também agora.”

“É a maior do Brasil mesmo.”

“Que lindo os acessório em você.”

“A própria bonequinha de luxo.”

“Eu adorei o vestido, diferente de tudo. E as jóias são maravilhosas.”

“Você realmente é a mulher mais linda desse mundo inteiro.”

Em conversa com o portal Quem, a famosa explicou não estar grávida, diferente do que alguns pensaram.

“Eu realmente achei que poderia estar mesmo usando o DIU porque estava me sentindo inchada, chorona, emocionalmente mexida, e todo mundo começou a falar que eu estava grávida. Cheguei a fazer um teste porque vai que. O Zyan foi inesperado também. Eu quero mais um, mas não agora”, explicou a apresentadora.

