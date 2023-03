Mais indiretas ou uma trégua? Shakira lançará colaboração com Ed Sheeran

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran revelou que está trabalhando em uma colaboração musical com Shakira. Desta forma, o músico se junta a outros artistas que fizeram colaboração recente com a cantora colombiana - com canções que são um sucesso absoluto, falando sobre o seu rompimento com Gerard Piqué.

#EsTendencia: En entrevista con Rolling Stone, Ed Sheeran revela que grabó una canción con Shakira y que además, hará parte de la escritura del próximo álbum de la colombiana ✨🇨🇴 pic.twitter.com/rLmjaCPsJf — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 21, 2023

O cantor britânico contou à revista Rolling Stone que Shakira estará em seu próximo álbum junto com outros artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Pharrell Williams e Burna Boy. A produção musical será lançada no dia 3 de maio.

Mas, aparentemente, não é só que Shakira estará presente no novo álbum de Ed Sheeran, mas ele estará no dela também. A colombiana informou no ano passado que lançaria uma álbum com colaborações de vários artistas, tanto em inglês quanto em espanhol.

Shakira extends her record as the Latin artist with the most monthly listeners in Spotify history (82.13 million). pic.twitter.com/nwl4ylsb4V — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 23, 2023

Suas primeiras músicas lançadas foram um sucesso, já que grande parte da letra joga indiretas para o seu ex. ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘BZRP Music Sessions #53′ e ‘TQG’ foram as canções da vez, contra Piqué. Sendo que a parceria com o cantor Bizarrap quebrou 14 recordes mundiais.

No momento seus fãs esperam pelo seu próximo lançamento e provavelmente será a música ‘Copa Vacía’ com o também colombiano Manuel Turizo. Trechos da música já vazaram nas redes sociais, mas a data de lançamento é desconhecida até o momento.

O álbum de Ed Sheeran

Quanto ao novo álbum de Ed Sheeran, ele disse que será com uma produção original da Disney. Será uma série documental com quatro episódios que mostrará a vida pessoal da cantor britânico. Seus momentos em família, sua faceta como marido, pai, filho, seu tempo sozinho quando escreve suas composições, suas apresentações no palco e até os momentos mais difíceis de sua vida, como a sua luta contra a depressão.

