Lollapalooza: Conheça a primeira artista indígena a se apresentar no festival

Festival de música é o momento ideal para conhecer novos artistas e diversificar a playlist, certo? Então atenção para colocar esta dica no radar: na edição 2023 do Lollapalooza Brasil, uma das novidades do festival é a cantora Brisa Flow, que abre os shows do Palco Chevrolet nesta sexta-feira (24).

Originária do povo marrona, a artista chama a atenção por fazer uma mistura entre o rap, sua base, com cantos ancestrais. Ela também usa elementos de jazz, eletrônico e neo/soul em seus flows - e promete levar tudo isso ao palco do festival em São Paulo.

“Queremos falar de amor, fazer música e arte que move, transforma e chama o público para se envolver junto”, garante Brisa.

Para a artista, estrear no Lollapalooza tem um significado ainda maior sendo uma mulher indígena.

“Fomos nos aquilombando conforme os nossos laços foram se fortalecendo. Acredito neste aquilombamento urbano como uma prática artística de juntar pessoas trans, indígenas e pretas numa soma para transformar a cena em um lugar mais diverso e também trazer toda nossa potência para que possamos valorizar a cultura brasileira e latino-americana, como prefiro chamar de Abya Yala”, declara a cantora.

Brisa leva para o Lolla as músicas de seu álbum “Janequeo”, lançado no ano passado. Para o palco, a apresentação promete projeções feitas por coletivos que remetem a temáticas ligadas às periferias, apagamentos históricos e culturais e o direito à cidade.

O show de Brisa Flow está marcado para começar ao 12h30. No mesmo palco se apresentam, mais tarde, nomes como Conan Grey e Lil Nas X.

A 10ª edição do Lollapalooza Brasil acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, que está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Interlagos. Os ingressos estão à venda no site oficial do festival.

