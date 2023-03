Jennifer Aniston diz que ‘seria incrível’ atuar com Adam Sandler e esta atriz em um filme

Jennifer Aniston e Adam Sandler não são estranhos em interpretar os interesses amorosos um do outro na tela. Basta pegar os filmes Esposa de Mentirinha, Mistério no Mediterrâneo 1 e 2 (que será lançado na próxima semana na Netflix, aliás), por exemplo. No entanto, a ex-atriz de Friends aproveitaria a chance de estrelar ao lado da estrela de Click e de uma atriz em particular em um projeto em potencial.

Esta semana, Jennifer Aniston (54) e Adam Sandler (56) fizeram uma aparição especial no Good Morning America para promover seu novo filme, Mistério no Mediterrâneo 2. Durante a entrevista, a estrela do The Morning Show revelou que está ansiosa para trabalhar com uma das outrss amigas frequentes de Sandler: Drew Barrymore (48).

Ao longo de sua carreira, Barrymore e Sandler estrelaram algumas comédia românticas juntos, incluindo Afinado no Amor, Como Se Fosse a Primeira Vez e Juntos e Misturados.

“Queremos fazer [um filme com] nós três juntos e acabar com essa competição”, disse Aniston com uma risada. Sandler entrou na conversa e disse: “Não há competição. Apenas duas grandes damas. Seria incrível fazer um filme com as duas juntas”.

Enquanto mantemos os dedos cruzados para esta colaboração futura, estamos muito animados para ver o retorno do casal Audrey e Nick Spitz no tão esperado Mistério em Paris. Em janeiro, a Netflix lançou o primeiro trailer oficial da sequência. Veja abaixo:

Neste novo filme, Audrey e Nick estão tentando abrir sua própria agência de detetives particulares depois de resolver o mistério quatro anos antes. Mas, eles recebem um telefonema de seu amigo Maharaja (Adeel Akhtar), que os convida para um casamento em sua ilha particular. Mas as coisas logo vão de mal a pior quando o noivo é sequestrado e todos (incluindo os Spitzes) se tornam suspeitos.

Agora, seguiremos esperando pelo encontro desse trio em um filme.