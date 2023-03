Improvável monarquista: Snoop Dog se oferece para se apresentar na coroação do rei Charles

Por essa ninguém esperava: Snoop Dog, cujo nome verdadeiro é Calvin Broadus Jr, pode ser o salvador musical surpresa na coroação do rei. O improvável monarquista revelou que adoraria se apresentar em Windsor em 6 de maio, depois que uma série de estrelas, incluindo Elton John, Adele e Harry Styles, recusaram.

Segundo o The Sun, Snoop, de 51 anos, disse que ficaria feliz em aparecer para homenagear a falecida rainha Elizabeth, a quem, de acordo com o jornal britânico, ele chama carinhosamente de rainha Lizzie. Ele insistiu: “estou pronto para me apresentar na coroação. Faça acontecer”.

O amor da estrela de Drop It Like It’s Hot pela realeza começou em meados da década de 90, quando ele enfrentou uma proibição de turnê no Reino Unido após ser acusado de assassinato.

As acusações foram retiradas mais tarde e Snoop disse: “Quando eles tentaram me expulsar da Inglaterra, a rainha fez um comentário de que seus netos amavam Snoop Doggy Dogg, e disse que eu não havia feito nada de errado na Grã-Bretanha, então ela me deu permissão para estar aqui”.

O rapper continuou: “Aqueles netos cresceram e se tornaram os príncipes William e Harry, então eu os influenciei e eles influenciaram a avó, o que me permitiu entrar neste lindo país. Eles amam minha música. Há amor e respeito mútuos” .

Snoop contou ainda que assiste o programa Coronation Street, da ITV: “eu adoro isso. Se eles me chamarem, eu o farei. Vou jogar sempre que eles precisarem. Eu amo a cinematografia, a atuação, as histórias e apenas a realidade. Gostaria de fazer parte disso porque eles fazem parte da minha cultura”, continuou o surpreendente monarquista.

Ele também criticou a cultura do cancelamento insistindo: “É isso que os fãs amam. Quando você me pega, você está tendo uma experiência única”.

