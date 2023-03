“Ela não tem noção”, diz apresentadora da Globo sobre Key Alves e áudio vaza; ouça tudo

Patricia Ramos, apresentadora do BBB Tá On - programa que repercute as dinâmicas do BBB, com entrevistas de ex-participantes, influenciadores e outros artistas - fez um comentário sobre uma ex-sister em um momento offline do programa da última madrugada.

O que ela não esperava? Que o áudio estava sendo gravado e que os comentários dela falando sobre a ex-BBB Key Alves e seus fãs, seria vazado. “O fã-clube da Key tá me macetando. Ela é escrota, eles tem que aceitar. As pessoas que são fãs dela também são escrotas e tem que aceitar” , diz ela na gravação. Ouça gravação abaixo:

🚨OUÇA: Durante a transmissão do ‘BBB tá on’, acabou vazando um áudio da apresentadora Patrícia se referindo a Key como escrota e dizendo que os fãs da atleta também são escrotos. #BBB23



Claro que após o áudio vazar, ele entrou nas trends do Twitter e os comentários não param: “Patricia serviu fatos”, disse um internauta. Enquanto outra, também concordando, tuitou: “e mentiu onde? kkkkk só disse verdades!!”.

Durante o áudio, a apresentadora e jornalista, também comentou sobre a cena da Casa do Reencontro, entre a briga de Tina e Key Alves, que não soube ouvir as acusações de que ela era racista e chamou a também ex-sister de “garota”. Patricia comentou: “Mano, caraca, não desce do salto. Se ela chega pra mim chamando de garota… eu tenho a mesma idade dela. Isso é questão de te eu tenho a mesma idade dela. Isso é questão de ter noção e ela não tem noção”.

Relembre a briga de Tina e Key Alves:

Após o áudio da apresentadora do BBB Tá On o assessor de Key Alves declarou em seus stories do Instagram que vai processar Patrícia Ramos.

