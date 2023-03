‘Cidade Invisível’ é série mais assistida da Netflix Brasil até o momento; confira as reações na web (Reprodução/Netflix)

‘Cidade Invisível’ chegou na Netflix com os episódios de sua segunda temporada nesta quarta-feira (22) e surpreendeu os espectadores. Criada por Carlos Saldanha, a trama passeia por uma narrativa com elementos do folclore, havendo personagens clássicos como Saci, Cuca, Boto-cor-de-rosa, Curupira, entre outros.

Em sua estreia, a segunda temporada veio acompanhada de diversas surpresas. Com Marco Pigossi dando vida ao protagonista, Eric, a trama se desenvolve por meio de suas descobertas e relação com as figuras folclóricas.

Nesta sexta-feira (24), a série consta no catálogo da Netflix como a mais assistida do Brasil até o momento.

Nas redes sociais, diversos internautas comentaram sobre a série, deixando as impressões sobre o desfecho da segunda temporada. “Terminei agora a 2ª temporada de cidade invisível e só penso que quero logo que chegue a 3ª, porque tudo na série é perfeito, atores, cenários, fotografia, tudo...”, diz um tuíte na rede social.

“Mas eu fiquei todo besta assistindo Cidade Invisível e catando os detalhes daqui. Realmente vieram, gravaram em Belém e ainda botaram a Matinta, vou ter que deitar pra essa série mais uma vez, não tem jeito”, diz outro internauta.

Veja alguns tuítes:

como pode cidade invisível ser tao boa

segunda temporada ta mt boa obg netflix pic.twitter.com/CfT9gDYGgP — CALIBAN (@andersoh__) March 22, 2023

e o elenco de cidade invisível que é uma obra de arte que nem a série pic.twitter.com/4Tjj5ZbyLQ — iza 🦋 (@nextiflix) March 24, 2023

Terminei agora a 2° temporada de cidade invisível e só penso que quero logo que chegue a 3°, porque tudo na série é perfeito, atores, cenários, fotografia tudo... pic.twitter.com/FldfpECsqF — Rique (@rique_lokopoko) March 22, 2023

terminei cidade invisível e tô assi pic.twitter.com/OuDOfuyiRi — pips (@kndrickies) March 22, 2023

Cidade invisível 2 entregou muito!

Se passa na Amazônia.

Temos a valorização de artistas indígenas.

Temos novos personagens.

Temos a Alessandra Negrini.

Temos a Bundinha branca do Marcos Pigossi. pic.twitter.com/uFrecH5KDd — Railen Tavares (@Tavareeeesz) March 22, 2023

o ep final de cidade invisível foi a coisa mais linda do mundopic.twitter.com/cA6bKbKagw — ✰.𝐤𝐲𝐚 ! ˃ࡇ˂ (@addmsinclr) March 22, 2023

mas eu fiquei todo besta assistindo Cidade Invisível e catando os detalhes daqui. realmente vieram, gravaram em Belém e ainda botaram a Matinta, vou ter que deitar pra essa série mais uma vez, não tem jeito #CidadeInvisivel pic.twitter.com/dQFfEhz1Vr — Sweet Regg, apenas isso (@SweetRegg) March 23, 2023

Trama de ‘Cidade Invisível’

A série brasileira apresenta Eric (Marco Pigossi) em sua primeira temporada, um detetive da polícia ambiental que perdeu a esposa e se vê em uma investigação misteriosa ao encontrar um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro.

Durante sua jornada, Eric acaba cruzando o caminho de outras figuras folclóricas e outros coadjuvantes com boas e más intenções, havendo a necessidade de avaliar seus aliados na investigação.

Por outro lado, a segunda temporada tem um salto temporal de dois anos. Após Eric ter desaparecido por determinado período, o personagem agora surge em um santuário indígina perto de Belém do Pará. Já crescida, a filha de Eric, Luna, se junta a Cuca em busca do pai desaparecido. No decorrer da trama, os personagens enfrentam diversos conflitos que ameaçam a história da comunidade.

Assista ao trailer da segunda temporada: