Chega de tensão! Patrícia Poeta escuta sua audiência e muda o “Encontro”

Mostrando que está de olho nas reclamações das redes sociais, Patrícia Poeta mudou o primeiro bloco do “Encontro”, que era repleto de notícias pesadas e, agora, está focado no “BBB 23″. Ao começar o programa, a apresentadora chamou a chamada do quadro com Tati Machado.

Nesta sexta-feira (24), a conversa começou com os últimos acontecimentos do reality show da TV Globo, como o fim da Casa do Reencontro e a chegada de Fred Nicácio e Larissa: “O Fred reconheceu que ele se enganou sobre a sister, mas eles conversaram e estão sintonizados”, disse Tati.

#Encontro A Patrícia Poeta pagando proteção para a plateia. Ela morre de medo de ser criticada ao vivo por alguém da plateia. É nítido o medo que ela tem . pic.twitter.com/8RYmwICCYS — Ricardo Vitorio (@ricdov) March 24, 2023

Já Manoel Soares falou sobre Key Alves e Gustavo Cowboy, que não tiveram uma segunda chance: “Eu pensei que o casal seria mais forte. Mas, a diferença entre eles ficou grande”, falou o apresentador.

Antes do “Encontro com Patrícia Poeta” começar, Manoel também falou sobre o retorno do Doutor Fred ao reality show: “Fred Nicácio conquistou tudo o que poderia conquistar para ser aceito na sociedade, mas, mesmo assim, é colocado em um lugar de inferioridade. O racismo não é um caso isolado ligado ao participante do ‘BBB’, ele acontece todos os dias, fere na alma e deixa marcas para sempre”.

Fred Nicácio conquistou tudo o que poderia conquistar para ser aceito na sociedade, mas, mesmo assim, é colocado em um lugar de inferioridade. O racismo não é um caso isolado ligado ao participante do BBB, ele acontece todos os dias, fere na alma e deixa marcas para sempre. pic.twitter.com/EN0BELiwVq — Manoel Soares - TV (@ManoelSoares_) March 23, 2023

No Twitter, fãs do programa de Patrícia Poeta e do reality show aproveitaram para falar sobre a repescagem: “O programa enalteceu o Dr. Nicácio por tudo que fez na casa da repescagem com Gustavo, Key e Cris. Quero eles mostrando o vídeo do Dr. falando que não quer os brancos na casa. Gostaria muito de ouvir a opinião deles sobre”.

Uma segunda pessoa aproveitou a discussão sobre o “BBB 23″ para chamar Key Alves de bolsonarista, que ficou em terceiro lugar na votação popular da Casa do Reencontro: “Acabo de saber que Key Alves ficou de fora? Todo castigo para a bolsonarista é pouco, muito pouco”.

