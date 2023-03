BBB 23:Rivalidade entre Larissa e Domitila agitou a madrugada; confira

A volta de Larissa ao “BBB 23″ esquentou a madrugada desta sexta-feira (24) dentro e fora da casa, já que ela resolveu atacar Domitila Barros. O desabafo aconteceu quando ela conversava com Bruna Griphao, sua principal aliada no jogo.

No Quarto Deserto, a professora de Educação Física afirmou que, a partir das informações que obteve ao sair da casa, ela não consegue fingir uma amizade: “São coisas que vi que fiquei chateada. Fiquei chateada também com os meninos falando não só do meu corpo. São coisas que vi que não esperava”.

Larissa também ressalta que sabe da força que a sister tem no “Big Brother Brasil”, mas que não pode ignorar os seus sentimentos: “Não posso vir aqui e falar que agora sou amiga. Eu posso conversar com ela, porque sei que ela tem muita qualidade. Sei que ela tem uma torcida forte, mas não tem como simplesmente ignorar e fingir. Todo mundo teve erros e acertos, só que tem coisas que ultrapassam o jogo”.

a larissa “fiquei chateada com os meninos por terem falado do meu corpo, não só do meu” e a amanda “ih devem ter falado do meu porque eu… porque… eu não sou (e nao concluiu” DOR DOR DOR 😭

pic.twitter.com/b54DbhDIvr — ges 🪢 (@gescomenta) March 24, 2023

Com as falas, o perfil de Domitila Barros entrou em ação para defender a jogadora no reality show da TV Globo. No Twitter, os administradores postaram: “Larissa dizendo que se fosse ela no lugar da Domitila falando as coisas erradas que ela falou, a própria Larissa teria sido eliminada antes porque pesaria mais pra ela”.

LEIA TAMBÉM: Repescagem BBB 23: Larissa e Fred Nicácio retornam ao reality em comunicado ao vivo

Em outra publicação, o perfil de Domitila relatou sobre a ansiedade da sister, que ganhou uma segunda chance: “Larissa alegou que Domi debochou de sua ansiedade. MENTIRA! Domitila fala sobre as palpitações que a mesma relatou, mas em momento algum diz ser um sonho que ela aperte o botão por isso. Pelo contrário, diz ser um sonho (pra todos estar ali) e que obviamente não seria apertado”.

Larissa alegou que Domi debochou de sua ansiedade. MENTIRA! Domitila fala sobre as palpitações que a mesma relatou, mas em momento algum diz ser um sonho que ela aperte o botão por isso. Pelo contrário, diz ser um sonho (pra todos estar ali) e que obviamente não seria apertado. pic.twitter.com/UxifzbvRkf — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 24, 2023

Vale lembrar que Larissa não foi a única participante a voltar para o “BBB 23″. Fred Nicácio ganhou uma terceira chance para ganhar o reality show, já que antes da Casa do Reencontro, o médico famoso esteve no Quarto Secreto, que aconteceu no primeiro Paredão da temporada.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sarah Aline vence Prova do Líder e tem imunidade garantida para mais uma semana