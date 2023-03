BBB 23: Sarah Aline vence Prova do Líder e tem imunidade garantida para mais uma semana

O programa desta quinta (23) no ‘BBB 23′ foi repleto de emoções. Além da voltas de dois participantes ao reality, por meio da repescagem de hoje, o episódio contou com mais uma habitual Prova do Líder, típica das quintas-feiras. Na dinâmica, Sarah Aline levou a melhor e garantiu sua estadia na casa por mais uma semana.

Após mais uma dinâmica com disputa acirrada, os participantes da atividade ficaram com os nervos à flor da pele. A volta dos dois eliminados também acabou mexendo com os brothers, antes mesmo de eles terem certeza sobre o ocorrido.

A dinâmica de hoje contou com os seguintes circuitos:

A prova foi feita em dupla, havendo a necessidade de ambos encher um copo com certa dosagem de líquido perfumando em uma tampa de amaciante, resgatar uma bolinha submersa e apertar o sinalizador com o menor tempo. Já na segunda etapa, com jogada individual, o jogador que encontrasse os armários bônus, venceria a dinâmica.

Como resultado, Sarah Aline acabou levando o título de Líder da semana. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada jogada, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

A décima eliminação do BBB 23 ocorreu na última terça-feira (21), resultando na saída de Fred, que somou 50,23% dos votos do público.

O participante foi emparedado com mais outros dois participantes, que se livraram do olho do furacão e garantiram mais uma semana dentro do programa.

Segundo a dinâmica habitual, o apresentador Tadeu Schmidt imputou mais uma vez seu discurso reflexivo sobre a jogada dos emparedados e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana (Mosca).

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Domitila Barros: 48,69%

Fred: 50,23%

Gabriel Santana: 1,08%

Fred teria integrado aos eliminados na Casa do Reencontro, onde teria de aguardar junto com os participantes pela repescagem. Contudo, o brother decidiu sair de vez do programa para matar a saudade do filho.