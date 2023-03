BBB 23: “Não largou a minha mão”, afirma Guimê ao falar sobre Lexa

A suposta separação de Lexa e MC Guimê, depois da expulsão do funkeiro do “BBB 23″, deixou os fãs do casal em alerta. Mas, pela primeira vez, o cantor decidiu voltar às redes sociais e pedir perdão.

No Instagram, o ex-BBB surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma série de Stories e responder algumas perguntas feitas por anônimos, que queriam saber como ele estava: “Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa”, escreveu um fã.

Na resposta, Guimê disse: “Bem, graças a Deus e feliz na medida do possível. Também quero. A Lexa não largou a minha mão nesse momento tão completo, mesmo eu errando com ela”, disse o famoso.

MC Guimê volta às redes sociais e responde sobre casamento com Lexa (Reprodução/Instagram)

O funkeiro ainda completou dizendo que Lexa escutou o que ele precisava falar e “passou muita força e coragem para lidar com as consequências dos próprios erros”. MC Guimê disse ainda que o tempo é da esposa, mas que ele segue em busca do perdão.

No desabafo, o eliminado do “BBB 23″ disse que é muito grato a tudo que a cantora já fez pelo casamento e ressaltou que “não só enquanto estava na casa do BBB”.

Além dos Stories, MC Guimê também postou uma foto no feed do seu perfil oficial e legendou: “Primeiras fotos instantâneas depois do confinamento. Independente de qualquer fita, quero agradecer de coração a todas as mensagens de compaixão, força e carinho! Fé e marcha”.

A suposta separação de Lexa e Guimê

A polêmica sobre a suposta separação do casal teria começado com uma matéria do portal O Dia afirmando que o casal se separou. Segundo o portal, a assessoria de Lexa teria confirmado o fim da relação depois da pressão causada por internautas. Contudo, não houve um comunicado oficial.

De acordo com uma coluna do Metrópoles, a famosa enviou uma nota ao Fofocalizando, programa televisivo do SBT, com um desabafo sobre sua situação após o ocorrido no reality. O texto diz que a cantora necessitou de ajuda médica para enfrentar a situação. A matéria ainda revela o foco da cantora estar nela mesma depois de todo o episódio.

Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam separados (Reprodução/Instagram)

“Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, diz.

Entretanto, não houve comunicado oficial sobre o status do relacionamento por parte dos dois famosos até o momento.

