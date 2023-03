BBB 23: Irmã de Key Alves manda recado para famosa: “Vou cuidar de você”

Key Alves foi eliminada do “BBB 23″ e também conseguiu participar do intercâmbio com Dania Mendez, do reality “La Casa de Los Famosos”, do México, mas não foi uma das selecionadas para voltar ao programa da TV Globo.

Com isso, a polêmica participante acabou recebendo o apoio de Keyt Alves, sua irmã gêmea, que publicou uma mensagem nas redes sociais: “Vou cuidar de você até depois do fim, porque é isso que os irmãos devem fazer. A sua coragem é admirável. Eu te amo”.

Na mensagem, a irmã da jogadora de vôlei disse qual será o próximo passo: “Agora é hora de cuidar da Key e de vocês também que sempre defenderam a Key. Enfim, a terapia vai acontecer”, completou.

Sendo uma das participantes mais polêmicas da atual temporada do “Big Brother Brasil”, Key Alves quase deixou a Casa do Reencontro e foi para o jogo. Seguindo a votação, a atleta foi a terceira mais votada pelo público, ficando com 22% dos votos, mas perdeu a vaga para Larissa e Fred Nicácio.

Key Alves diz que “não é racista”

Durante o confinamento na Casa do Reencontro, Fred Nicácio revelou que vai processar Key Alves, Gustavo Cowboy e Christian por intolerância religiosa no “BBB 23″ e acabou criando um grande conflito com os participantes, que reagiram de maneiras distintas.

Depois de brigar com o médico, a jogadora de vôlei foi ao banheiro para chorar e, ao lado de Gustavo e Marília, disse que não era racista: “Você não é racista! O que você errou, você já falou e eu não vou repetir aqui. Você já disse e é isso”, pontuou a maquiadora.

Na cena, que circulou nas redes sociais, Key Alves confirma que não é e Gustavo diz que “ninguém é racista”, deixando os internautas furiosos. Pelo Twitter, Cowboy foi chamado de “podre”. O fazendeiro também foi chamado de “baixo” e “covarde”.

