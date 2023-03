BBB 23: Confinados descobrem que Glória Maria morreu; Fred Nicácio contou tudo

O retorno de Fred Nicácio e Larissa ao confinamento do “BBB 23″ pode não mexer muito com o jogo, mas os participantes movimentaram a casa com informações levadas de fora do reality show, como a morte da jornalista Glória Maria.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o médico famoso está no Quarto Fundo do Mar e conta a notícia bombástica para os participantes que estão no programa desde o início da temporada: “Amiga, segura na minha mão, é triste...a Glória Maria morreu”, avisou Fred, que retornou ao jogo por causa da repescagem.

A notícia pegou os brothers e sisters de surpresa, já que eles não possuem nenhum tipo de informação do mundo fora do “BBB 23″. Mas, nas redes sociais, o vídeo viralizou e recebeu muitos comentários dos fãs do programa.

Ao saber da notícia, Domitila Barros foi a participante que mais ficou chocada e triste e ainda mandou um recado para as herdeiras da famosa e disse que “a luta continua”. No entanto, nem todos ligaram o nome a pessoa: “Calma lá, tem alguém que não conhece Glória Maria?”, criticou um anônimo.

Ainda durante a madrugada desta sexta-feira (24), outros participantes do “Big Brother Brasil” ficaram sem acreditar, mas a maneira como Fred Nicácio, que fez outras revelações de coisas que aconteceram fora do reality, dominou a web: “Deus me perdoe, mas eu to rindo tanto com Fred Nicácio contando pro pessoal que a Glória Maria morreu”, escreveu uma telespectadora.

Gloria Maria morreu aos 73 anos

A jornalista Glória Maria morreu aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro passado, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro.

Ícone do jornalismo brasileiro, ela foi âncora do “RJTV”, “Bom dia Rio”, “Jornal Hoje” e do “Fantástico”, da TV Globo. Atualmente, ela era uma das apresentadoras do programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annemberg.

No entanto, por conta dos problemas de saúde, ela estava afastada da emissora desde dezembro passado. A previsão era de que retornasse às gravações neste ano.

