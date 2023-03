“Tudo indica que vai ficar com ele”: Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho

A ex-miss Bumbum Andressa Urach falou em entrevista dada ao programa Fofocalizando sobre a briga na Justiça pela guarda de seu filho com seu ex-marido, Thiago Lopes, de quem se separou no ano passado.

Andressa disse que perdeu a guarda do filho Leon, de um ano e dois meses quando teve um surto psicótico onde ela dizia que precisava sacrificar o filho para Jesus. Em consequência disso ela acabou internada em uma clínica psiquiátrica no Rio Grande do Sul e o marido pediu a separação, ficando com a guarda temporária do menino.

“Eu dei motivos para isso acontecer. Minha esperança é a guarda compartilhada. É o que eu estou buscando na Justiça. Acho que ele quer a unilateral”, disse Andressa, bastante emocionada e com os olhos cheios de lágrimas.

Mas a ex-modelo e influenciadora digital deu a entender que não acredita muito em suas chances de obter a guarda compartilhada. “O que tudo indica é que a guarda vai ficar com ele. Ele é um homem muito inteligente, advogado. Ele consegue escrever uma defesa muito boa”, disse.

Sobre seu estado psicológico, ela disse que está se cuidando e faz acompanhamento uma vez por mês no hospital. “Estou estável e tenho qualidade de vida”, disse. Ela também falou que faz muito tempo que abandonou o uso de drogas. “Drogas nunca mais. Isso já faz nove anos”, garantiu.

Andressa Urach revelou também que atualmente o OnLyFans, onde compartilha fotos e vídeos eróticos, é sua principal fonte de renda. “Nunca imaginei que uma plataforma iria me dar um retorno tão grande “, disse, Ela mantém ainda um salão de beleza em Porto Alegre e uma marca própria de cosméticos e comentou que seus ganhos mensais superar os R$ 40 mil.