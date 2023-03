Separados ou não? Suposto fim de Lexa e MC Guimê confunde fãs

Após polêmica no BBB 23, Lexa e MC Guimê estariam separados (Reprodução/Instagram)

A suposta separação de Lexa e Guimê deixou os fãs dos funkeiros divididos, já que, até o momento, não há nenhuma informação sobre o assunto nas redes sociais dos famosos, que vivem um momento complicado desde a Festa do Líder do “BBB 23″.

Pelas redes sociais, muitos fãs questionam se é verdade que Lexa e Guimê decidiram dar um ponto final no casamento, que já passou por outras crises antes do reality show da TV Globo: “Gente! A Lexa separou ou não do Guimê? Tô confuso!”, escreveu um anônimo.

Uma segunda pessoa, que está atenta ao casamento de Lexa e MC Guimê, apontou que a notícia não deve ser mentirosa: “Não acho que é fake essa separação do Guime e da Lexa... Vocês lembram dessa previsão de quatro dias atrás, que já apontava para o fim desse relacionamento?”, questionou ela.

Além das especulações, teve gente que preferiu lembrar da separação antes do “BBB 23″, que durou pouco tempo, já que o casal decidiu voltar: “Quando Guimê e Lexa se separaram, todo mundo comentou como eles eram maduros, como não se expunham… Agora, esse mesmo pessoal, está aplaudindo o fim do relacionamento por exposição”.

Mc Guimê e Lexa (Reprodução)

A suposta separação de Lexa e Guimê

A notícia de que MC Guimê e Lexa estariam separados surgiu nesta quarta-feira (22). Em nota publicada pelo jornal O Dia, um comunicado teria anunciado que os famosos colocaram um ponto final no casamento.

Vale lembrar que, depois da expulsão de Guimê supostamente ter cometido o crime de importunação sexual no “BBB 23″, Lexa alugou um jatinho para viajar ao Rio de Janeiro, onde iria conversar com o marido sobre o relacionamento e sobre os últimos acontecimentos dentro do reality show.

A notícia também surgiu depois que o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, disse que uma festa teria ocorrido na casa da mãe da cantora para receber o genro, e de que a funkeira teria participado e perdoado o marido.

