Procura-se: vocalista de Coldplay faz apelo aos fãs para devolvam as pulseiras

Após realizar oito de um total de 11 shows no Brasil, o vocalista da banda Coldplay, Chris Martin, veio a público fazer um apelo aos fãs: que devolvam as pulseiras LED usadas durante os shows.

Em entrevista ao podcast Vênus, o artista explicou que o acessório é muito caro. “A gente investiu muito dinheiro. Elas valem a pena porque você vê a multidão e tornam o show diferente, mas você deve devolve-las porque são realmente muito caras”, disse.

Ele também deu detalhes de como elas começaram a fazer parte do espetáculo. Segundo Chris, a pulseira foi criada há 13 anos por um homem chamado Jason. Ele fazia bateria para brinquedos sexuais, mas acabou vendendo uma pulseira dessas para um de seus produtores, que teve a ideia de incorporar aos shows.

“Essas pulseiras mudaram as nossas vidas porque elas nos permitiram fazer uma conexão real com as pessoas, e fazer com que todos façam parte disso [do show]”, defende o cantor.

A banda Coldplay está em uma grande turnê pelo Brasil. Desde o dia 10 de março, já foram seis shows em São Paulo e outros dois em Curitiba. Na próxima semana, serão outras três datas, no Rio de Janeiro.

Contudo, até o momento, São Paulo foi a cidade da América do Sul em que os fãs menos devolveram as pulseiras. Nas primeiras apresentações, a banda constatou que apenas 79% dos acessórios estavam sendo entregues na saída do Estádio do Morumbi.

Após explicarem que a pulseira só funciona quando a banda aciona, durante o show, esse número subiu para 85% - e empatou com o último lugar, Bogotá, na Colômbia.

Até o momento, Buenos Aires, na Argentina, foi a cidade que mais conseguiu reciclar o acessório, com retorno de 94%.

