O que se sabe sobre o status do relacionamento entre Lexa e MC Guimê até agora

Após assédio e expulsão do "BBB 23", Lexa toma decisão sobre o futuro com Guimê (Reprodução/Instagram)

Após MC Guimê ter sido expulso do ‘BBB 23′, acusado de assediar a convidada intercambista do México Dania Mendez no reality, seu relacionamento com a cantora Lexa passou por uma crise. A famosa, que levantava torcida ao marido, desistiu de seu movimento em pró ao funkeiro e desabafou por meio das redes sociais.

“Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, desabafou a famosa no Twitter, assim que o ocorrido viralizou.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Após MC Guimê ser expulso do reality, Lexa gravou um story curto no Instagram, em lágrimas por toda situação enfrentada. Após a saída do funkeiro do programa, diversos meios publicaram como se encontra o status do casal até o momento.

Silêncio nas redes

Embora o casal não tenha se manifestado nas redes sobre o status da relação, uma matéria do portal O Dia afirmou que o casal se separou. Segundo o portal, a assessoria de Lexa teria confirmado o fim da relação depois da pressão causada por internautas. Contudo, não houve um comunicado oficial.

De acordo com uma coluna do Metrópoles, a famosa enviou uma nota ao Fofocalizando, programa televisivo do SBT, com um desabafo sobre sua situação após o ocorrido no reality. O texto diz que a cantora necessitou de ajuda médica para enfrentar a situação. A matéria ainda revela o foco da cantora estar nela mesma depois de todo o episódio.

“Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho”, diz.

Em suas redes sociais, Lexa compartilhou registros seus voltando ao trabalho, mas sem mencionar a polêmica. Na última segunda-feira, a cantora publicou uma foto com a legenda “A meta agora é só trampo”.

Já na quarta-feira (22), a famosa registrou mais outras três fotos em estúdio, além de compartilhar alguns stories de suas gravações. Nas imagens, diversos seguidores da cantora pediram para que ela perdoasse o funkeiro.

Entretanto, não houve comunicado oficial sobre o status do relacionamento por parte dos dois famosos até o momento.