Meghan Markle e o príncipe Harry tem prazo para aceitar convite de coroação? Saiba tudo

(Dominic Lipinski/Pool Photo via AP) (Dominic Lipinski /AP)

Apesar dos rumores de que Meghan Markle e o príncipe Harry tinham um prazo para contar ao palácio sobre seus planos, aparentemente eles não estão enfrentando pressão para tomar uma decisão tão cedo.

Em entrevista ao The Express, o especialista real Dr. George Gross, disse que o casal tem “muito tempo” antes de precisar confirmar seus planos: “Em uma época passada, se voltarmos para os Tudors e os Stewards, se você receber um convocação para a coroação, a presença não era opcional, você não podia dizer ‘não estou livre’, você compareceria. Mas obviamente nos séculos 20 e 21 as coisas foram diferentes. Visto que realmente não sei que todos os convites formais já foram enviados, acho que eles ainda têm muito tempo. Dado que eles têm o camarote real, de certa forma, há flexibilidade nesta resposta”.

Lembrando que o camarote real é onde se sentam os membros da família real e, supostamente, eles sempre reservam espaço para os membros da família real.

“A outra razão pela qual sempre há um pouco de flexibilidade é que as pessoas nunca sabem ao certo se vão atender questões como saúde e assim por diante”, continuou o Dr. Gross. “São sempre [cancelamentos] de última hora, é o mesmo que planejar qualquer grande evento ou mesmo, se levarmos de volta para a pessoa comum, se você tentar planejar uma festa e alguém mudar de ideia no último minuto, sempre há alguma flexibilidade, e sempre há cancelamentos, e eles sempre são participantes de última hora. Portanto, sempre há um pouco de espaço. Por causa do camarote real, acho que você tem mais flexibilidade”.

Apesar da especulação aparentemente interminável sobre por que Harry e Meghan não confirmaram seus planos de coroação, eles só receberam um convite há algumas semanas! O porta-voz dos Sussex divulgou um comunicado em 5 de março dizendo: “Posso confirmar que o duque recebeu recentemente uma correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação”. E eles até deixaram claro que estavam pensando um pouco sobre a possibilidade: “Uma decisão imediata sobre se o duque e a duquesa comparecerão não será divulgada por nós neste momento”.

Leia também: