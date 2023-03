Ludmilla faz show gratuito em SP para anunciar novo álbum; confira

Prestes a lançar seu novo álbum, de nome ‘Vilã’, Ludmilla anunciou um show gratuito em São Paulo, que acontece na noite desta quinta-feira (23) na Avenida Paulista, localizado próximo ao Shopping Cidade São Paulo.

A famosa realizou o evento como forma de divulgar as músicas de seu novo álbum, que chegará nas plataformas digitais na madrugada da sexta-feira (24), às 00h do horário de Brasília. O evento foi promovido pela Budweiser Brasil, anunciado hoje mesmo por meio da página da marca de da cantora.

Todo mundo louco no meu show surpresa hoje na Av. paulista com a @Budweiser_Br 🤪❤️‍🔥 Que vibe fodaaaa. Obrigada! pic.twitter.com/cYstxabrWN — LUDMILLA (@Ludmilla) March 23, 2023

Para os que possuem acesso aos metrôs de SP, a trilha até a chegada do palco foi de fácil acesso. O álbum da cantora, perto de ser lançado, conta com as faixas “Sou Má”, com Tasha & Tracie e Ajaxx; “Socadona”, com Mariah Angeliq, Mr. Vegas & Topo La Maskara; “Malvadona”, com Vulgo FK e Oruam, entre outras.

Lollapalooza: saiba como evitar contratempos no festival

A 10ª edição do Lollapalooza Brasil está cada vez mais próxima,e trará diversos nomes da música internacional e brasileira. O evento, que acontece no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, contará com três dias e é importante se atentar aos possíveis contratempos e evitá-los.

Há uma listagem das normas da organização sobre itens que são proibidos de entrar dentro do festival. Itens vetados terão de ser descartados logo na entrada.

Outro ponto importante é o planejamento: desde o transporte até os shows escolhidos, ter atenção prévia a essas coisas evita diversas dores de cabeça ao longo da maratona de shows.

Além disso, também será importante se atentar ao trajeto e meios de chegar ao local. É recomendado o uso de transporte público, haja vista a falta de disponibilização de estacionamento oficial.

Por se tratar de um festival, os shows ocorrem em palcos e horários diferentes. Sendo assim, haverá facilidade na hora de priorizar a apresentação de um artista específico.

Confira os detalhes para não passar perrengue no dia: