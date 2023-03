Lollapalooza: como evitar perrengues no festival de São Paulo

Está chegando: a 10ª edição do Lollapalooza Brasil está prestes a começar, com grandes nomes da música internacional e brasileira. Com três dias de show, vale a pena ficar atento para não passar dificuldades no festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Primeiro de tudo: atenção às regras! Existe uma lista bem considerável de itens que são proibidos de entrar dentro do festival, sendo necessário descartá-los logo na entrada.

Outro ponto importante é o planejamento: desde o transporte até os shows escolhidos, ter atenção prévia a essas coisas evita diversas dores de cabeça ao longo da maratona de shows.

Regras

Primeiro, não esqueça sua pulseira Lolla Cashless. Com ela você não tem apenas o acesso ao festival como também fará compras dentro do Autódromo - inclusive, dá para carregar online até esta quinta-feira (23).

É permitido também entrar com documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, maquiagem, câmera Polaroid, carregador portátil, cabo para carregar celular, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa e água mineral em copo plástico lacrado.

Remédios com laudo/prescrição médica podem entrar também, mas serão deixados na enfermaria e no horário indicado na prescrição serão liberados para serem ministrados.

Achou muito? A lista de itens que NÃO É PERMITIDO levar é ainda maior: garrafas, latas, bebidas, cigarro eletrônico, copo térmico ou similares, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

Animais também não são permitidos, com exceção de cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual.

Transporte

Dessa vez, o Lollapalooza não terá estacionamento oficial. A organização recomenda o uso do transporte público, com alternativas para o trem da Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade, através da estação Autódromo, e duas linhas especiais de ônibus da SPTrans.

A primeira delas é a linha 606F-10 (Circular Lollapalooza - Autódromo), que leva os fãs da estação Autódromo até os portões A (Palco Adidas) e G (Palco Perry’s). Vai funcionar das 9h às 16h nos três dias de festival.

Já a segunda é a linha 607L-10 (Autódromo de Interlagos - Term. Santo Amaro), para a volta, que sai do portão G (Palco Perry’s) e faz conexão com o Terminal Santo Amaro, servido por 10 linhas do Noturno - Rede de Linhas da Madrugada, atendendo principalmente outros terminais da zona sul e central. Vai funcionar na sexta e sábado, das 22h à 1h, e no domingo, das 21h à 1h.

Vale lembrar que a malha de trem e metrô de São Paulo funciona apenas até a meia-noite para quem vai embarcar nas estações ou fazer conexões. O portão G (Palco Perry’s) é a alternativa mais próxima da estação Autódromo, mas o caminho a pé leva mais de 20 minutos.

Quem for utilizar serviços de táxi deve caminhar até os portões D, M ou 7. Já aplicativos de transporte como Uber e 99 serão atendidos no portão A (Palco Adidas).

Shows

Os horários dos shows podem até ser distantes entre si, mas tudo vai depender do planejamento. Em casos de apresentações em palcos diferentes, é preciso considerar a distância entre eles - em alguns casos, são cerca de 15 minutos andando. Por isso, é importante escolher com antecedência quais serão os artistas que serão prioridade. Vale a pena consultar os horários, no site oficial do evento.

