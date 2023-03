Inspirada em músicas de Adoniran Barbosa, peça gratuita estreia em São Paulo

Ícone do samba paulista, o músico Adoniran Barbosa criou personagens e cenários que ficaram marcados na memória dos fãs de MPB. Mas como seria se eles deixassem esses breves momentos dentro das músicas e ganhassem vida?

Essa é a proposta da peça “AB Cenas Paulistanas”, que estreia no próximo sábado (25) na Casa da Gioconda, espaço cultural do Bixiga, região central de São Paulo.

“Sempre imaginei como seriam os personagens das músicas do Adoniran Barbosa na vida real. Em 2016, ganhei um edital para tirar essa ideia do papel e resolvi me debruçar sobre as canções dele, criando um fio que interligasse as pessoas ali retratadas”, explica o diretor e dramaturgo Milton Morales.

A ideia é imaginar quem seria o jovem do Jaçanã que precisa correr para alcançar o último trem ou quem seriam os moradores de rua Matogrosso, Joca e Maloca, por exemplo. São um total de 13 personagens, tudo isso partindo da ótica melancólica de Adoniran, mas lembrando também de seu humor.

“Todos conhecem essas músicas e sabem o que vai acontecer. Mas é gostoso ver que fica um suspense e uma dúvida se aquilo realmente se concretiza”, afirma Milton.

“Adoniran nos obriga a olhar para a cidade de maneira mais humana e nos conecta com os reais problemas urbanos. Falamos sobre fome, pessoas em situação de abandono nas ruas, violência contra a mulher… mas isso fica sempre muito num problema. As músicas do Adoniran nos lembram que esses são problemas vividos por pessoas. Que existem histórias ali”, complementa.

Estão no elenco de “AB Cenas Paulistanas” os atores Alexandre Meirelles, Carlos Morelli, Cy Teixeira, Frederico Mendonça, João Attuy, Joaz Campos, Joice Jane Teixeira, Leandro Madeiros e Thiago Carreira. A direção musical fica por conta de William Guedes.

A peça terá curta temporada, com espetáculos sempre aos sábados, domingos e segundas-feiras, às 19h30. A entrada é gratuita, mas dá para reservar o ingresso pela plataforma Sympla.

A Casa da Gioconda está localizada na Rua Conselheiro Carrão, 288 - Bixiga.

