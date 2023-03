Especialista em linguagem corporal fala sobre a relação de Kate Middleton e príncipe William

Kate Middleton e o príncipe William passaram o dia de St. Patricks na Irlanda, enfeitados com um monte de trevos para uma aparição com a Guarda Irlandesa - a primeira desde que Kate se tornou coronel do regimento.

A princesa de Gales está assumindo o papel de William e, de acordo com a especialista em linguagem corporal Judi James, ela deu a ele um olhar “frio” que era um “sinal de jogo de poder”.

“Ela fica totalmente atenta enquanto fixa William com o que parece ser um olhar seriamente frio e duro”, disse James ao The Express, via The Mirror. “O visual mostra como Kate está levando a sério seu novo papel. Sua linguagem corporal é imaculada aqui e militar, em vez de real. A resposta de William ao olhar dela é um sorriso de aparência muito franzida para sugerir orgulho e talvez um senso de respeito pela mulher que está assumindo seu papel”.

Enquanto isso, o especialista em linguagem corporal Darren Stanton disse a Marie Claire: “Está claro que ela queria se destacar da multidão e afirmar sua autoridade sobre William e os outros convidados. Ela tende a optar por essas cores de super-heróis quando quer ser percebida de maneira poderosa”.

Stanton continuou, dizendo que Kate gostaria de se tornar reconhecida pelo seu novo papel: “Como esta foi a primeira aparição de Kate como Coronel do regimento, ela claramente queria declarar sua posição e se tornar conhecida entre a multidão com a cor ousada”.

