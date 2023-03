Encontro: Chamada de “Fátima”, Patrícia Poeta diz que está “num clima melhor”

Patrícia Poeta começou o “Encontro” desta quinta-feira (23) de maneira diferente. Ao invés das notícias do dia, o matinal da Globo focou no “BBB 23″ e na Casa do Reencontro, que está pegando fogo. Mas, o que chamou a atenção dos fãs do matinal foi o fato de Tati Machado chamar a atual apresentadora do programa de Fátima, logo no começo da atração.

A confusão aconteceu, quando a famosa deu bom dia para a jornalista, que estava no sofá e ela acabou falando o nome da antiga comandante do “Encontro”, que atualmente está no “The Voice Brasil”. Mas, ao que tudo indica, Tati falou “Paty”, apelido da apresentadora da TV Globo.

No Twitter, o mico ficou eternizado por quem acompanhava o programa: “A Tati Machado chamou a Patrícia Poeta de Fátima”, escreveu um anônimo. A mesma frase repercutiu em outros perfis da rede social.

Mesmo com a falha, o “Encontro” seguiu falando sobre as cenas da da madrugada e manhã. Ao lado da plateia, Patrícia Poeta fez que não ouviu e disse que estava “em um clima muito melhor do que eles”. Em seguida, ela continuou falando com Tati Machado, que aborda o reality show.

Durante a conversa, Patrícia Poeta questionou se eram dois BBBs diferentes e Tati Machado confirmou, mas disse que a repescagem acaba nesta quinta-feira (23), quando dois participantes retornam ao reality show.

“A Bruna estava no quarto da líder, quando viu a imagem da Casa do Reencontro. Ela ouviu algumas falas, que não eram daquele momento, mas saiu correndo para contar para os outros brothers”, disse Tati Machado.

Ridículo essa repescagem, injusto com quem está lá dentro da casa já faz tempo sem saber de nada do lado de fora... Boninho deu tiro no pé 🤢🤢🤢 — Jucilene lopes (@Jucilen93455474) March 23, 2023

Voltando ao Twitter, um telespectador criticou o foco do “Encontro com Patrícia Poeta” ser o reality show: “Um verdadeiro caos no transporte público de São Paulo e a Patrícia Poeta falando de ‘BBB’, vai perder audiência para a concorrência”.

Vale destacar que o excesso de notícias ruins e a falta de entretenimento no matinal são alvos de críticas pesadas da audiência, que diariamente pede pelo fim do bloco de notícias.

