“Casa do desespero”, diz Fred sobre repescagem do BBB em café com Ana Maria Braga

O influenciador digital Fred, conhecido por seu canal no YouTube Desimpedidos, foi o convidado desta quinta-feira (23) do “Mais Você”, para o quadro “Café com Eliminado”.

Na conversa com Ana Maria Braga, o ex-brother deixou claro que não se arrepende de ter desistido de participar da repescagem do “Big Brother Brasil”, em que os eliminados estão aguardando na Casa do Reencontro, a qual nomeou de “casa do desespero”.

“A sensação, vou ser muito honesto com você e com o Brasil, é de alívio. Eu tive essa sensação desse clima horroroso da Casa do Reencontro com cinco segundo que eu estava ali”, confessou.

“Na hora que eu fui eliminado, eu tinha criado uma expectativa que, por conta do fim da pandemia, as famílias pudessem estar esperando a gente do lado de fora da casa. Eu estava ouvindo uns sons e falei ‘acho que eu estou certo, é a minha família, vou ver o Cris’, mas no que eu abri a porta era o Christian”, relembra.

Para Fred, deixar o reality de vez seria uma forma de concluir sua trajetória de uma forma admirável. Ao entrar na Casa do Reencontro, o influenciador disse que sentiu um “clima pesado”. “De verdade, eu fiquei cinco segundo e já senti que o clima estava horroroso. Eu busquei a Larissa, ela me deu um beijo e eu fiquei mais tranquilo”, disse.

Ele também disse que logo percebeu um desconforto no médico e apresentador Fred Nicácio. “Com o Fred Nicácio ali, a gente estava sentido que ele estava cheio de argumentos ali”, detalhou. “Coberto de razão, em todos os pontos que ele trouxe para a casa do reencontro”, emendou, logo em seguida.

Sobre Larissa, ele lamentou que a sister tenha cogitado ficar. “Todos os objetivos dela, eu vou estar do lado dela pra apoiar, mas eu como uma pessoa que tenho um carinho muito especial por ela nem sei se quero que ela volte nesse clima, porque realmente está muito complicado, um clima horroroso. Hoje em dia está sendo até mais interessante do que até a própria casa do BBB”, conluiu.

