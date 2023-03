BBB 23: Tina perde a paciência na Casa do Reencontro e grita com Key; entenda

Na Casa do Reencontro do BBB 23, Tina perde a paciência com Key Alves (Reprodução/Globo)

O clima entre alguns participantes eliminados do “BBB 23″ não está nada agradável na Casa do Reencontro. Depois de Fred Nicácio afirmar que vai processar Key Alves por intolerância religiosa, a jogadora de vôlei entrou em atrito com Tina, que também está na disputa por uma das duas vagas.

Em um vídeo que circula no TikTok, Key Alves critica a postura de Fred, que optou em falar em rede nacional que iria processá-la: “Você vem falar que tem processo comigo e não vem me procurar”, começou a atleta, que saiu andando.

Neste momento, Tina questiona se “todo mundo que processa avisa” e o médico diz que Key acha que ele tem que fazer aquilo que ela deseja. Ao ouvir, a jogadora de vôlei afirma que a briga é com Tina, mas com Fred e a confusão fica pior, quando a atleta chama a modelo de “garota”.

Na Casa do Reencontro do “BBB 23″, Key diz que o assunto é entre ela e o médico e não envolve a modelo e pede para ela não se intrometer, mas Nicácio diz que chamou a famosa e ela conclui que pode falar com quem quiser, já que “a casa é de todo mundo”.

Aos berros, Tina soletra o seu nome e perde a paciência: “Eu não faço questão de falar contigo [Key]. Você falou mal de mim e não foi na minha frente. Eu não tenho o que falar de você, meu amor. Você não manda em mim”, começou a modelo, que ouviu, em seguida, um “me poupe, garota”.

Sendo segurada por Fred Nicácio, Tina disse que era mãe de duas filhas e começou a soltar alguns palavrões: “Você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? Eu não sou da sua laia”.

Enquanto, Key Alves dava alguns sorrisos, Fred Nicácio segurou Tina, tentando acalmar a ex-sister, que não parou de falar e disse que não era para ninguém segurar.

A votação da Casa do Reencontro termina nesta quinta-feira (23) e, ao vivo, Tadeu Schmidt deve anunciar os dois participantes que vão retornar ao “BBB 23″, ocupando as vagas de MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos na semana passada.

