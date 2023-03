BBB 23: Repescagem já tem data e hora para acabar; saiba quando será!

Fred Nicácio e Tina movimentam a Casa do Reencontro do BBB 23 (Reprodução/Globo)

A Casa do Reencontro, como é chamada a segunda Casa de Vidro do “BBB 23″, não prometeu nada, mas entregou tudo para os fãs do reality show. No entanto, a dinâmica não vai durar toda a temporada.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira (23), os dois participantes escolhidos pelo público serão anunciados ao vivo. A votação segue entre Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília, que já criaram muitos conflitos.

No entanto, a dupla que o público escolher volta para casa sem imunidade, e também não participa das próximas Provas do Líder e do Anjo, que, a propósito, será autoimune.

Casa do Reencontro: Eliminados do BBB 23 podem voltar ao reality show (Reprodução/Globo)

Fred, o último eliminado do “BBB 23″, também era para estar na disputa, mas o famoso acabou desistindo de participar da dinâmica inédita. Ao deixar o reality, o influencer relevou que estava sentindo saudades de casa e justificou que seu ciclo já havia se encerrado.

Na terça-feira (21), Fred recebeu 50,23% dos votos do público e precisou deixar o programa. Ele disputou o Paredão contra Domitila Barros e Gabriel Santana, que seguem no confinamento.

O décimo eliminado do “Big Brother Brasil 23″ também deu outro motivo para não participar da repescagem do reality show. Segundo ele, a saudade que estava do filho era enorme: “Agora sim, com o meu maior prêmio!”, escreveu Fred, ao postar o reencontro com Cris, em uma rede social.

O pequeno é fruto do relacionamento de Fred Desimpedidos com Bianca Andrade, a Boca Rosa, com quem foi casado, antes de entrar no reality show da TV Globo.

Vale destacar que, além de anunciar os vencedores da Casa do Reencontro, Tadeu Schmidt vai mostrar a chegada dos antigos eliminados na casa do “BBB 23″, nesta quinta-feira (23). O momento deve surpreender os participantes já confinados.

