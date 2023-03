BBB 23: Após Festa de Bruna Griphao, edredom chama a atenção; entenda

Sarah Aline e Ricardo movimentam o edredom no Quarto Fundo do Mar (Reprodução/Globoplay)

Bruna Griphao teve mais uma Festa do Líder para celebrar no “BBB 23″, mas, nesta quinta-feira (23), não foi a atriz que chamou a atenção, já que Sarah Aline e Ricardo trocam carícias e movimentam o edredom de um dos quartos.

Na manhã após a Festa da Líder, o casal trocou beijos e carícias e o clima ficou quente no Quarto Fundo do Mar, onde Sarah Aline e Ricardo dormiram juntos na cama de casal, enquanto Cezar, Gabriel Santana, Marvvila e Domitila Barros também dormiam.

Antes de dormir, o casal se cobriu para não ser visto pelas câmeras, que filmaram apenas pequenas movimentações do edredom. A troca de carícias também aconteceu durante a festa de Bruna Griphao, que aconteceu nesta quarta-feira (22).

Ana Clara ganha nova função na TV Globo

Ana Clara, que faz parte do elenco de apresentadores do “BBB 23″, vai substituir Marcos Mion em outra atração da Globo. Depois de conquistar o comando da segunda temporada do “Túnel do Amor”, reality show que estreia no Multishow em breve, a ex-BBB vai apresentar um festival.

Neste ano, ao invés de Marcos Mion, a famosa vai comandar o compacto do Lollapalooza na TV Globo, que acontece neste final de semana. No ano passado, o ex-Record TV foi responsável por levar os melhores momentos do evento aos fãs.

A escolha de Ana Clara acontece depois de um teste no Rock in Rio de 2022, quando a ex-participante do “Big Brother Brasil” chegou a comandar um programa de entrevistas, que foi muito bem de audiência.

A ex-BBB, que atualmente está à frente do “BBB – A Eliminação”, fará dobradinha com Kenya Sade, que ficará como repórter do backstage e especialista musical, apresentando os destaques das noites do festival.

O programa com o melhor do Lollapalooza vai ser exibido após o “Conversa com Bial”, nesta sexta-feira (24). No sábado (25), após “Altas Horas”; e domingo (26), depois do “BBB 23″.

