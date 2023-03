BBB 23: Após briga, Key Alves chora no banheiro e diz que “não é racista”

A revelação de Fred Nicácio, que decidiu processar Key Alves, Gustavo Cowboy e Christian por intolerância religiosa no “BBB 23″, segue repercutindo nas redes sociais, principalmente, depois da sister afirmar que não é racista.

Dentro da Casa do Reencontro, onde luta para voltar ao reality show da TV Globo, a atleta estava chorando no banheiro e, enquanto conversava com Gustavo e Marília, disse que não era racista: “Você não é racista! O que você errou, você já falou e eu não vou repetir aqui. Você já disse e é isso”, disse a maquiadora.

A key do México quase me enganou, meu ranço por ela é Gustavo voltou nível Master. — Veronyka De Castro (@CastroVeronyka) March 23, 2023

Na cena, que circula nas redes sociais, Key Alves confirma que não é e Gustavo diz que “ninguém é racista”, deixando os internautas furiosos. Pelo Twitter, Cowboy foi chamado de “podre”.

Na mesma rede social, um fã do “BBB 23″ disse que Gustavo “é baixo como a Key” e que “os dois se merecem”. O anônimo afirmou ainda que o brother é “covarde”.

Esse Gustavo e Key estão achando que estão agradando o público deles agindo dessa forma. Um absurdo essa dinâmica ridícula em voltar pro jogo. Globo errou feio! — Lo (@elettrablumee) March 23, 2023

“O Gustavo não passa de um moleque imaturo, sem graça, sem noção e ainda virou fantoche da Key! Deus me livre de um cara desse”, disse uma outra pessoa.

Um outro perfil do Twitter, que acompanhou a discussão na Casa do Reencontro do “BBB 23″ destacou que Christian teve um papel importante: “Tem que parabenizar a postura do Christian de calar o Gustavo e tentar entender e realmente se desculpar”.

KEY E GUSTAVO VOCÊS NÃO SÃO RACISTAS, ISSO TUDO É MIMIMI E INVEJA DO BRILHO DE VOCÊS https://t.co/aV5JSkjZDv — Mi posturada e calma 🔗 (@guskey_vision) March 23, 2023

Por fim, Fred Nicácio não foi esquecido pelos telespectadores: “Nicácio quem está sentindo a dor do racismo múltiplas formas. Quem já sofreu sabe! Precisou escancarar o descaramento da Key e do Gustavo perde desculpa só em vão e por trás repetem. Ficaram com medo já que foi nacional pra todos verem e a TV foram omissões em não fazer nada!”.

A votação da Casa do Reencontro termina nesta quinta-feira (23) e, ao vivo, Tadeu Schmidt deve anunciar os dois participantes que vão retornar ao “BBB 23″, ocupando as vagas de MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos na semana passada.

