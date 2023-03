Amor Perfeito: Novela de época debate homofobia nos próximos capítulos

No ar desde segunda-feira (20), a novela “Amor Perfeito” tem o desafio de retratar os diversos amores que acontecem em uma pequena cidade fictícia de Minas Gerais. Mas, além dos personagens românticos, a trama da TV Globo vai levar assuntos que são atuais.

Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a novela baseada livremente na obra Marcelino Pão e Vinho, do escritor espanhol José María Sánchez Silva, terá a homofobia debatida em algumas cenas, mostrando que o tema sempre esteve na sociedade.

Amor Perfeito: Carmo Dalla Vecchia vive advogado gay em novela de época da Globo (Divulgação/Globo)

Em “Amor Perfeito”, Érico Requião, personagem vivido por Carmo Dalla Vecchia, homossexual assumido fora das novelas, será o responsável por levantar a discussão, que não foi mostrada em muitas novelas de época, que foram exibidas anteriormente.

“Historicamente, a gente já tem muitos homens como eu, na vida real, que, durante muito tempo, tiveram de se esconder. Este é um assunto trazido à tona de uma forma bonita, porque você retrata o preconceito do lado que ele deve ser tratado”, disse o famoso, que é casado há 17 anos com o autor João Emanuel Carneiro.

Ator Carmo Dalla Vecchia comemora 17 anos de casamento com companheiro e diz “somos mais fortes juntos” Imagem: reprodução Instagram (@carmodallavecchia).

Segundo o ator, “Amor Perfeito” pode servir como exemplo para que a sociedade reflita sobre as origens da homofobia no Brasil: “Facilita para as pessoas não terem esse preconceito disfarçado de moralidade, de religiosidade ou de ética”, pontuou.

O elenco de “Amor Perfeito” conta com Thiago Lacerda, Alan Rocha, Allan Souza, Ana Cecília Costa, Analu Prestes, Antônio Pitanga, Babu Santana, Barbara Sut, Bernardo Berro, Beto Militani, Breno de Filippo, Bruno Montaleone, Bruno Quixotte, Bukassa Kabengelle, Carol Badra, Carol Castro, Chico Peluccio, Cristiane Amorim, Cyda Moreno, Daniel Rangel, Davi Queiroz, Genezio de Barros, Glicerio Rosário, Gustavo Arthidoro, Isabel Fillardis, Iza Moreira, João Fernandes Nunes, Jorge Florêncio, Juliana Alves, Karen Coelho, Kenia Barbara, Kyvilin Padilha, Lucy Ramos, Malu Dimas, Maria Gal, Mestre Ivamar, Musipere, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Paulo Mendes, Raquel Karro, Rose Lima, Tonico Pereira, Tony Tornado, Valentina Melleu, Vitória Pabst, Ygor Marçal e Zezé Polessa.

