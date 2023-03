Terra e Paixão: Personagem de Debora Falabella vive romance abusivo

Longe das novelas há seis anos, Débora Falabella vai retornar em “Terra e Paixão”, a próxima novela de Walcyr Carrasco na TV Globo, que vai substituir “Travessia”, de Gloria Perez, na faixa nobre do canal.

“Estou sem fazer uma novela faz tempo e eu estava com saudade! Fazer uma novela é um desafio muito maravilhoso”, disse a atriz, que usou sua rede social oficial para anunciar o retorno às produções da TV Globo.

Na novela “Terra e Paixão”, Débora Falabella interpreta Lucinda, uma mulher que sofre em um relacionamento abusivo com o marido, Marcos Andrade, interpretado por Ângelo Antônio. A personagem será irmã de Anely, vivida por Tatá Werneck.

“É quase um ano interpretando uma personagem que tem a sua história em aberto. Durante o processo, vamos entendendo para onde segue a vida dessa personagem e vamos vivendo todas as surpresas dessa vida com ela. É uma aventura”, disse Débora Falabella, que conta com muitas novelas no currículo.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Personagem de Rainer Cadete foi inspirado em golpista da Netflix

Antes de “Terra e Paixão”, a atriz também pode ser vista na pele de Nina/Rita em “Avenida Brasil”, exibida originalmente em 2013, mas que foi reprisada na TV Globo. Ela também esteve no elenco de “A Força do Querer”, de 2017, que foi seu último trabalho no horário.

Conheça mais sobre a novela de Walcyr Carrasco

“Terra e Paixão” contará a saga de uma mulher, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, que se cruza com a de uma família dividida pela ambição e muitos segredos. A história é ambientada em uma cidade fictícia do Mato Grosso do Sul.

Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro estão em "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco (João Miguel Júnior/Globo)

Corajosa, Aline (Barbara Reis) começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola, sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho.

Ela se conecta com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), dois irmãos que se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio (Tony Ramos), que tem como principal incentivadora Irene (Gloria Pires), sua segunda esposa. Ao perceberem a força da jovem, os dois se apaixonam perdidamente por Aline, sem saberem que se trata da mesma pessoa.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Galã da novela tira foto ousada em cenário paradisíaco