‘Stranger Things’: Gaten Matarazzo fala sobre um ‘medo profundo’ com o final da série; entenda

Stranger Things 4 Netflix © 2022 (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Para a estrela de Stranger Things, Gaten Matarazzo, a perda de um emprego estável é ainda mais aterrorizante do que o próprio Vecna.

Durante uma recente visita ao The Tonight Show, o ator disse ao apresentador Jimmy Fallon que ele nutre um “medo profundo” sobre o fim do rolo compressor da Netflix. Matarazzo e seus colegas de elenco estão prontos para filmar a quinta e última temporada de Stranger Things neste verão, e ele reconheceu que a conclusão iminente parece agridoce.

“É algo tão importante para todos nós e foi essencial para o crescimento que tive durante toda a minha adolescência até os 20 anos”, disse Matarazzo. “É o aspecto que definiu os últimos 10 anos da minha vida, praticamente a última década.”

Ele acrescentou: “Há uma espécie de empolgação porque você sempre quer encerrar e ver como esses personagens vão finalmente se desenvolver uma última vez e como eles vão terminar suas jornadas. Mas também há um medo profundo . Não só tem sido incrível, mas tem sido uma ótima segurança no emprego por um tempo. De volta ao freelance.”

Matarazzo interpretou Dustin Henderson desde a primeira temporada da série de ficção científica, que segue um grupo de jovens amigos (interpretados por Matarazzo, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink) que descobrem que forças sobrenaturais espreitam. sob a superfície de sua pequena cidade. Criado pelos irmãos Matt e Ross Duffer, o show também é estrelado por Winona Ryder, David Harbour, Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Priah Ferguson e Brett Gelman.

A 5ª temporada encerrará a história do grande e mau Vecna (Jamie Campbell Bower) exercendo sua ira na cidade suburbana de Hawkins, Indiana, e Matarazzo disse que adoraria que os episódios finais fossem uma “boa plataforma de lançamento para o crescimento” para os amados personagens. “Eu adoraria ver esses personagens prosperarem e superarem o trauma que sofreram nos últimos anos.”

Os roteiristas dos programas, por sua vez, provocaram na terça-feira que a temporada final “é como se as temporadas 1 e 4 tivessem um bebê e, em seguida, esse bebê recebesse injeções de esteróides”.

Matarazzo apareceu em vários filmes entre as temporadas de Stranger Things, incluindo The Angry Birds Movie 2, My Father’s Dragon e Honor Society. Ele também deve retornar às suas raízes teatrais com um papel na remontagem da Broadway de Sweeney Todd.