Repescagem do BBB 23 domina “Encontro”; fãs opinam sobre eliminados

A Casa do Reencontro, mais conhecida como repescagem pelos fãs do “BBB 23″, dominou o “Encontro com Patrícia Poeta”, que levou o tema com a participação de Tati Machado, responsável por falar sobre o reality show no matinal da TV Globo.

Visto como o momento mais leve do programa, que conta ainda com Manoel Soares, o quadro movimentou os fãs do reality show, que resolveram opinar sobre este novo momento, que aconteceu depois que MC Guimê e Antonio Cara de Sapato foram expulsos.

Pelo Twitter, uma pessoa que acompanhava o “Encontro” definiu o verdadeiro motivo para colocar dois eliminados no reality show: “A repescagem nos mostrou a razão do ‘BBB 23′ ter flopado: elenco sem carisma, pessoas de índole duvidosa, que saíram merecidamente, no momento certo, e que a gente não gostaria que voltassem”.

O que acharam da reação da Marília na chegada da Paula e do Gabriel? 👀 #Encontro #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/Un63bvrooM — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 22, 2023

Um segundo perfil que acompanhava a conversa entre Patrícia Poeta e Tati Machado pontuou a questão das redes sociais no andamento do jogo: “Esse povo não entendeu que não importa a quantidade de seguidores, se isso não é o suficiente para permanecer no jogo”, escreveu a anônima, que disse ainda que Larissa conta com 2 milhões de fãs, mas espera a repescagem.

LEIA TAMBÉM: “Vivendo este processo”, define Jojo Todynho sobre a faculdade de Direito

Sem dizer um nome específico, um terceiro perfil disse que disse que há participantes que deveriam rever algumas atitudes antes de entrar no reality show: “Quer que leva pra onde? Está no jogo, mas ali continua sendo a pessoa! Assim como aqui fora, leva pro coração, lá também leva. A questão é que quem erra, deveria rever isso, reconhecer e tentar mudar”.

Ainda pelo Twitter, os fãs do “Encontro com Patrícia Poeta” destacaram as polêmicas envolvendo Key Alves e Gustavo, que foram classificados como “intolerantes religiosos”, por quem acompanha o “Big Brother Brasil 23″.

Vale destacar que durante o programa de Patrícia Poeta, a hashtag sobre o “BBB 23″ ficou em destaque na nuvem de palavras.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Marília coloca Gustavo na parede e é atacada nas redes sociais; entenda