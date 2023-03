Influenciadora Karen Bachini revela ser intersexo; entenda

A influenciadora digital Karen Bachini, conhecida por seus vídeos de maquiagem, publicou uma história pessoal nesta terça-feira (21). Aos seus seguidores, ela revelou que é uma pessoa intersexo.

“Demorou alguns meses para eu tomar uma curiosidade para saber se eu era mesmo ou não uma pessoa intersexo. Não me parecia ser verdade. É uma coisa que você precisa entender, aceitar e buscar a sua história”, disse ela, logo no começo do vídeo.

Ela disse que só começou a “desconfiar” de que poderia ser intersexo após alguns fãs alertarem ela, em comentários de outro vídeo. Na época, ela tinha dito que tinha dificuldades para produzir hormônios desde a adolescência e que precisava ingeri-los, para só então produzir todo o necessário para o seu corpo.

Vale destacar que intersexo é a pessoa que desenvolve características físicas, hormonais ou genéticas que não se encaixam nos padrões dos sexos masculino ou feminino - antigamente se referido apenas como “hermafrodita”. Hoje, a causa dessas pessoas ganha visibilidade juntos com a luta das pessoas LGBTQIA+ (a letra I, da sigla, é uma referência às pessoas intersexo).

“Categorizando num termo geral para as pessoas entenderem, eu sou pseudo-hermafrodita feminina, onde tenho as genitais e os órgãos internos, mas não possuo qualquer tipo de hormônio”, explicou Karen.

Ela explicou que chegou a fazer exames quando tinha 18 anos de idade, mas os médicos não fizeram um diagnóstico correto. “Naquela época, foi-me dito que eu tinha menstruado em alguma parte da minha vida, e entrei na menopausa, só que sempre achei isso muito estranho. Se eu tivesse menstruado, eu saberia. Um sangue na calcinha, você nota”, comentou.

A influenciadora passou a tomar pílula anticoncepcional apenas para repor o estrogênio, para um tratamento de hormonização feminina. Mas acabou entrando numa espécie de puberdade.

“Ocorreu muita mudança de humor e espinha... Meus peitos e minha ‘pepeca’ diminuíram... Tornou-se uma vida mais desconfortável para mim. Sentia que não era eu mesma, que faltava algo”, declarou.

Atualmente, Karen é casada com o alemão Janosh. Ela explicou sua identidade ao marido e também aos pais - que ainda estão “processando” a notícia.

“Quando fui contar para a minha mãe o que eu era cientificamente e que eu tinha decidido contar para as pessoas, ela disse: ‘obrigada por me contar antes. No momento, é só o que consigo dizer’. A gente não se falou mais desde esse dia. Acho que ela está digerindo, e ela tem que ter o tempo dela. Como eu passei por isso, entendi como dói muito mais do que eu achava que iria doer”, afirmou.

Assista ao vídeo completo:

