Fã de BBB, Ana Maria Braga reúne esquadrão para discutir quem volta ao confinamento

A apresentadora Ana Maria Braga fez um “Mais Você” diferente nesta quarta-feira (22): reuniu um verdadeiro “esquadrão” para comentar os últimos acontecimentos no “Big Brother Brasil”.

Fã confessa do reality show da TV Globo, a loira recebeu a jornalista Tati Machado, que sempre vai ao programa para atualizar o público sobre BBB, o ator Babu Santana, que já esteve confinado no programa, e o influenciador digital Henrique Lopes, conhecido por sua página “Gina Indelicada” nas redes sociais.

Ana Maria pediu para que o grupo fizesse suas apostas sobre quem pode ter um melhor aproveitamento no BBB caso seja escolhido para retornar ao reality.

“Gosto muito do [Fred] Nicácio, quando ele saiu eu fiquei chateado, porque ele era quase um meme ambulante”, opinou Henrique. “Tem que entrar, inclusive torço para que ele chegue na final”, disse.

“A Key [Alves] não era minha participante favorita, mas eu acho que ela vai entrar na casa e vai fazer acontecer”, defendeu o influenciador.

Já Babu deixou claro onde está o seu coração. “Desde o [BBB] 19 eu sou defensor do “team black”. Então pra mim tem que ser [Fred] Nicácio e Tina. Desculpa aí quem se incomoda com isso”, falou o ator.

Tati, especialista no programa, também defendeu o retorno do médico. “Mesmo sendo o sétimo eliminado, ele foi um dos protagonistas dessa edição”, explicou.

“E fico com o coração dividido entre Tina e Larissa, porque acho que tem uma força pra Larissa, mas a Tina saiu em um paredão que acho que não era pra ela ter saído”, continuou, mas acabou escolhendo Tina para o retorno.

De canto, Louro Mané também não deixou de dar sua opinião. “Como eu gosto de treta, eu quero Fred Nicácio e Larissa, porque ela dá uma surtada”, riu o papagaio.

Ao ser questionada em qual seria sua opinião, Ana Maria acabou dando uma enrolada e não respondeu. “Eu acho que tem muito pano pra manga”, se esquivou.

Apesar de receber o eliminado da semana sempre às quartas-feiras, desta vez a apresentadora do “Mais Você” não esperava por um convidado, já que quem deixasse o programa iria para a Casa do Reencontro.

Contudo, foi pega de surpresa ao saber que o influenciador digital Fred tinha desistido do retorno. Por isso, acabou deixando o “Café com Eliminado” para o programa da próxima quinta-feira (23) - fato com o qual brincou no início do programa.

