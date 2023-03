Ed Sheeran diz que planeja álbum póstumo antes mesmo de sua morte

O cantor Ed Sheeran fez uma relevação bem peculiar recentemente: apesar de ter apenas 32 anos de idade, o britânico disse já ter seu álbum póstumo planejado.

Capa da edição deste mês da revista Rolling Stone, o artista deu uma entrevista explicando o motivo. “Quero, lentamente, criar este álbum que é, entre aspas, ‘perfeito’ para o resto da minha vida, adicionando músicas aqui e ali”, afirmou. “E vai estar em meu testamento que depois que eu morrer seja lançado”, explicou.

A ideia é que este seja o último de uma nova série de cinco álbuns, que terão títulos de símbolos - ainda secretos. Quem acompanha a carreira de Sheeran sabe o quanto ele é fiel a símbolos: desde 2006 vem lançando discos com títulos de símbolos matemáticos.

Seu próximo disco conclui essa fase. “-” (”Subtract”, na pronúncia em inglês para o símbolo matemático de subtração) tem previsão de estreia para 5 de maio deste ano.

O cantor já declarou que esse é seu disco mais confessional, pois foi criado na época em que sua esposa - ainda grávida da segunda filha do casal - foi diagnosticada com um tumor, mas que só poderia ser tratado após o parto.

“Ninguém realmente fala sobre seus sentimentos de onde eu venho. As pessoas acham estranho conseguir um terapeuta na Inglaterra”, desabafou ele. “Eu não queria mais viver”, relembrou.

Ele é casado com a consultora financeira Cherry Seaborn, com quem namora desde a época do colégio. A delicada situação se aliou à morte de Jamal, melhor amigo de Sheeran, fazendo com que o cantor mergulhasse em “um espiral de medo, depressão e ansiedade”.

Novas parcerias

O cantor afirmou que tem novas parcerias já gravadas - e a próxima a ser lançada deve ser com a banda Coldplay. “Vamos ressurgir das cinzas e escrever nas estrelas nossos nomes”, deu o spoiler. A canção fará parte da trilha sonora da nova temporada da série de TV “Ted Lasso”.

Ele também entregou que tem músicas guardadas com Shakira, Justin Bieber, J Balvin, David Guetta e Pharrell Williams.

