BBB 23: Tina parece ser uma das favoritas para voltar; confira as reações

Tina é uma das participantes mais cotadas para retornar ao “BBB 23″, mas ela terá ainda que passar uma temporada na Casa do Reencontro e também pela votação popular, que acaba na quinta-feira (23).

Como anunciou Tadeu Schmidt, no último domingo (19), ela está confinada com Marília, Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Paula, Cristian, Fred (o último eliminado) e Gabriel Fop. Mas, logo no começo do jogo, os fãs do reality show precisaram usar as redes sociais para defender a sister.

Um recado para vocês que preferem dar uma chance para a Key e o Gabriel Fop que cometeram crimes lá dentro ao invés de salvaram a Tina e o Fred Nicácio: VOCÊS SÃO RACISTAS!#BBB23 pic.twitter.com/GvHRPB9YO5 — Dona Zélia: Girl from Sofá (@DonaZeliadoSofa) March 22, 2023

Pelo Twitter, uma pessoa destacou um momento entre Larissa e Tina na Casa de Vidro: “Bom dia amores. Gente ridículo a Larissa tirando sarro com a Tina e dos seguidores da Domitila. Grande coisa, a Larissa saiu por que escolheu um macho. Mas, Larissa menos né… A Key que tem motivos pra chegar grande e não você”.

Em outra postagem, uma fã do “BBB 23″ destacou a falsidade de Fred Nicácio com Tina: “O cara [Fred] entrou focado no teatro da vitimização, falando dos racistas com a Tina, mas foi justamente ele, homem negro, que a traiu e sacaneou. Esse cara é uma fraude”.

OBVIO QUE NICACIO E TINA PRA FECHAR WAKANDA.

.

QUEM CONCORDA DA RT #bbb23 pic.twitter.com/nWjhR2jhEt — ISUPERIO (@isuperio) March 20, 2023

Um terceiro também seguiu no mesmo pensamento e atacou o médico famoso: “Nossa que momento awkward esse em que o Fred Nicácio abraçou a Tina e começou a chorar, e todo mundo ali do lado olhando tipo “...é pra dar oi, é pra esperar...?”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Beijo de Ricardo em Fred marca o décimo Paredão da temporada

Antes da Casa do Reencontro começar, os fãs do “BBB 23″ já torciam pelo retorno de Tina ao reality show. Na mesma rede social, uma pessoa disse que “chegou a hora de reparar este erro, e devolver a Tina pro jogo”.

Tina, Fop e Larissa dizendo que vai mentir para a Domitila a quantidade de seguidores que ela tem #BBB23 .pic.twitter.com/IxObNuDsOd — Central Domitila 🦁 (@comentvs) March 22, 2023

Outro perfil destacou: “Tina, colocada como a que tem ‘maldade no olhar’ por Sapato. Leu ele direitinho esse lixo, como vemos no vídeo. Ele subjuga mulheres e negros, trata como seres que devem servi-lo, agir como ele quer. Racista, machista e assediador. Amanda tem atitudes racistas e é submissa”.

Mas, caso Tina volte para o “BBB 23″, ela não terá imunidade e nem participará da próximas provas do Líder e do Anjo do programa.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Larissa diz que voltou ao reality, mas fãs não pensam desta maneira