BBB 23: Marília coloca Gustavo na parede e é atacada nas redes sociais; entenda

Gustavo Cowboy e Marília estão na Casa do Reencontro e buscam uma nova chance de voltar ao “BBB 23″ e, durante uma conversa nesta quarta-feira (22), os eliminados decidiram que vão mudar de estratégia, caso ganhem uma segunda chance.

Pela manhã, a maquiadora deixou claro que analisou tudo que aconteceu enquanto estava fora do reality show, já que foi a primeira eliminada da temporada, e colocou o empresário na parede, ao questionar sobre um conflito antigo.

Ao ser questionado sobre a briga entre Cristian e o grupo do Quarto Fundo do Mar, do qual Gustavo fazia parte, ele confessou que somaria votos com Cristian, mostrando que também mudaria de posicionamento ao retornar ao “BBB 23″.

Na época, Cristian votou em Fred Nicácio, outro aliado do grupo, em uma votação aberta na sala. Os brothers consideraram a jogada uma traição de Cristian, e romperam com ele.

Na conversa com Marília, na Casa do Reencontro, Gustavo confessou que também votaria em Fred Nicácio, caso Cristian tivesse conversado com ele: “Se ele tivesse falado que ele ia votar no Fred, eu tinha ido junto com ele. Eu ia de boa, eu já queria votar nele”, Gustavo disparou o fazendeiro, na manhã desta quarta-feira (22).

Em seguida, Marília deu sua opinião: “Mas é aquilo né, tem que falar. Ele tinha que ter falado para o grupo”.

No entanto, a nova postura de Marília dentro do “BBB 23″ pode não acontecer, já que a maquiadora não está agradando os fãs do reality show da TV Globo. Pelo Twitter, uma pessoa chamou ela de “insuportável” e disse que ela “agindo assim vai entrar tá muito enganada”.

Um outro fã disse que tem ranço de muitos ex-participantes do “Big Brother Brasil”: “Meu Deus, que Ranço do casal Guskey, simplesmente nojo! E Marília e Fred Nicácio, meu Deus!!! Sério que vamos ter que aguentar algum deles de novo na casa? Só esse pouco que se reuniram o ranço aumentou ainda mais. Pelo amor.... não votem no casal Guskey”.

