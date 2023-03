BBB 23: Larissa diz que voltou ao reality, mas fãs não pensam desta maneira

Retorno de Larissa desagrada fãs do BBB 23 (Reprodução/Globo)

A Casa do Reencontro, como é chamada a nova Casa de Vidro do “BBB 23″, começou e Larissa retornou ao seu ponto de partida para entrar no reality show.

Ao entrar na casa, a ex-sister, que foi a última a chegar, deu alguns abraços e também disparou: “Voltei, para a tristeza de muitos. Estou de volta”. Em seguida, Marília, a primeira eliminada do programa, respondeu: “Muitos choram, né, Lari?”.

No entanto, a nona eliminada do “BBB 23″ não parece agradar os fãs, que vão votar para colocar dois eliminados de volta no jogo. Pelo Twitter, uma pessoa disse que se recusava a “ver a Larissa voltando”.

Essa Tina não muda 🤮🤮🤮 Juntando com a Larissa 🤮🤮🤮 pic.twitter.com/THaO3ZDDOi — de Abreu (@DayanePaiva1) March 22, 2023

Um segundo perfil destacou alguns momentos de Larissa no reality show da TV Globo e falou sobre a postura de outros brothers na Casa de Vidro: “Primeiro de tudo, acho sim que o Fred devia um pedido de desculpa pra Marília, parece tbm que não pediu desculpa para Larissa. É inquestionável o que ele passou mas também ele tem que ver o que ele fez e o que ele fez com a Marília não foi legal”.

Há quem também pede para que os fãs do “BBB 23″ pensem na postura de Larissa durante o tempo que ficou na casa e falaram que ela foi alvo de preconceito: “Não esqueceremos as falas machistas e preconceituosas da Domitila sobre Larissa e Bruna”.

Não esqueceremos as falas machistas e preconceituosa da Domitila sobre Larissa e Bruna. #Bbb23 https://t.co/BNktcIbEVW — Lorelai (@lorelaig1234) March 22, 2023

Seguindo a mesma linha de raciocínio, uma telespectadora do programa afirmou: “Isso mesmo ,Lari já foi bem sacaneara pela Domi ,com frases preconceituosas que ela falou e repetiu !Vem Larissa”.

Além dos eliminados, Fred também vai compor o elenco da Casa do Reencontro. Eliminado nesta terça-feira (21), o famoso vai entrar na casa em breve e poderá voltar para o jogo ainda esta semana. A votação popular segue até quinta-feira (23).

