BBB 23: Fred é eliminado do paredão, mas não deixa reality definitivamente; entenda

A décima eliminação do BBB 23 ocorreu nesta terça-feira (21), resultando na saída de Fred, somando 50,23% dos votos do público. O brother estava na berlinda junto com mais outros dois participantes, que foram salvos e garantiram mais uma semana dentro do programa.

Segundo a dinâmica habitual, o apresentador Tadeu Schmidt imputou mais uma vez seu discurso reflexivo sobre a jogada dos emparedados e anunciou a pessoa a deixar o reality.

Dentre os participantes na berlinda estavam Domitila Barros, Fred e Gabriel Santana (Mosca).

Veja a porcentagem de cada um na eliminação desta semana:

Domitila Barros: 48,69%

Fred: 50,23%

Gabriel Santana: 1,08%

Eliminado de hoje (21) segue em dinâmica de repescagem

Embora Fred tenha sido eliminado nesta terça-feira (21), o participante não deixou o programa definitivamente. Isso aconteceu porque ele e todos os outros eliminados desde o primeiro paredão terão a chance de retornar ao BBB 23.

De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, os participantes eliminados terão a oportunidade de retornar ao programa, por meio de voto público. Apenas dois deles, sendo os mais votados, estarão de volta à competição pelo prêmio milionário.

Já na Casa do Reencontro, os confinados eliminados aguardam a votação do público para que dois retornem na próxima quinta-feira (21). Eles voltarão sem imunidade nenhuma e sem direito a participar da prova do Líder e prova do Anjo da semana.

Assista ao vídeo:

A repescagem foi a forma em que a direção do reality viu como melhor solução para driblar a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, os participantes acusados de assédio que tiveram de deixar o reality. Portanto, ambos estão fora da dinâmica de possível reintegração à casa.

O caso envolvia a mexicana Dania Mendez, participante do reality ‘La Casa de Los Famosos’, do México, que fez um intercâmbio de confinamento no Brasil durante a semana passada.

Entenda a polêmica: BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos ao vivo do reality após episódio de assédio