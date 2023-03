BBB 23: Beijo de Ricardo em Fred marca o décimo Paredão da temporada

Fred não resistiu ao Paredão desta terça-feira (21) e acabou deixando o “BBB 23″. Mas, ao sair da casa, o influenciador digital acabou ganhando um beijo inesperado de Ricardo, que segue no jogo.

Ao perder mais uma aliado, já que MC Guimê foi expulso do reality show da TV Globo, Alface se despediu dando um beijo no famoso. A atitude aconteceu depois dos participantes lembraram que entraram conectados no “Big Brother Brasil” e também que travaram uma batalha.

Ao dar um abraço, Fred disse: “Você vai ficar na minha vida para sempre. Eu nunca vou esquecer. Obrigado”. Em seguida, o biomédico deu um beijo na testa do brother.

Vale destacar que a eliminação de Fred ainda não foi concretizada, já que o influenciador digital pode retornar ao jogo. Agora, ele vai para a Casa do Reencontro do “BBB 23″, onde ficará com os ex-participantes, que já estão no local. Dois voltarão para o game na quinta-feira (23), após votação popular.

A saída de Fred se concretizou no décimo Paredão do “BBB 23″. O brother somou 50,23% dos votos do público ao disputar a berlinda contra Domitila Barros e Gabriel Santana, famoso pelo personagem Mosca, da novela “Chiquititas”.

O retorno dos brothers ao reality show

Embora Fred tenha sido eliminado nesta terça-feira (21), o participante não deixou o programa definitivamente. Isso aconteceu porque ele e todos os outros eliminados desde o primeiro paredão terão a chance de retornar ao “BBB 23″.

Repescagem do BBB 23 pode levar Tina de volta ao reality show (Reprodução/Globo)

De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, os participantes eliminados terão a oportunidade de retornar ao programa, por meio de voto público. Apenas dois deles, sendo os mais votados, estarão de volta à competição pelo prêmio milionário.

Já na Casa do Reencontro, os confinados eliminados aguardam a votação do público para que dois retornem na próxima quinta-feira (21). Eles voltarão sem imunidade nenhuma e sem direito a participar da prova do Líder e prova do Anjo da semana.

