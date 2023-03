Anitta rebate críticas sobre regras impostas para festa de aniversário: ‘Tem gente que fala mal’

Anitta está perto de completar seus 30 anos de idade e resolveu dar uma de suas festas habituais para comemorar. Sem festejar desde 2019, a famosa resolveu tirar o festejo do congelamento e compartilhou uma lista com regras de etiquetas aos convidados.

Devido às críticas recebidas por tornar a listagem pública, a famosa resolveu gravar uma série de stories, nesta quarta-feira (22), rebatendo os comentários e explicando o porquê de ter feito o compartilhamento.

Uma das normas impostas pela cantora é que os convidados não levem outras pessoas consigo. De acordo com Anitta, o convite é apenas para quem ela convocou.

“E tem gente que fala mal. Se eu não fizesse isso... Ontem, eu fui botar as regras, a quantidade de mensagem que recebi”, disse a cantora por meio de stories do Instagram.

“Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa. Vai fazer uma terapia. Não olho mais meu telefone até acabar essa festa”, continuou.

“Se vir alguém fazendo foto no dia, vou pegar o telefone e tacar na parede. Se foi convidado, já me conhece. Já sabe que não sou uma pessoa muito paciente. Sou meio grossa. Todo ano as pessoas são sem noção”, seguiu explicando.

Assista aos stories da cantora:

Regras para o aniversário

Na noite desta terça-feira (21), Anitta chegou a compartilhar as normas de sua festa por meio dos stories no Instagram. Antes de divulgar as regras de etiqueta, a famosa deu um aviso aos convidados.

“Está chegando meu aniversário, como muita gente já sabe, e eu vou deixar aqui as regras de etiqueta, como todo ano. Por que eu deixo aqui? Porque é muita gente e eu não lembro de mandar pra todo mundo e sempre tem um sem noção, por mais que seja amigo, né gente? Todo mundo tem um amigo sem noção. Lembrar nunca é demais”, disse ela via Instagram.

Confira as normas impostas pela cantora: