100 anos da Disney é tema de mostra gratuita de filmes na Cinemateca

Os estúdios Disney completam 100 anos de existência em 2023 e para celebrar seu centenário a Cinemateca Brasileira organizou uma mostra de filmes com entrada gratuita.

As sessões incluem desde produções clássicas como “Branca de Neve e os Sete Anões”, de 1937, e “Bambi”, de 1942, até filmes mais recentes, como “Wall-E”, de 2008, e “Viva: A Vida é Uma Festa”, de 2017.

A mostra entra em cartaz nesta quinta-feira (23) e fica em exposição até o dia 2 de abril. Ao total, são 16 animações em cartaz, cada uma em uma data e horário em específico.

Confira a programação completa:

Para assistir aos filmes, basta comparecer à Cinemateca Brasileira no dia e horário da sessão desejada. Os ingressos são distribuídos com 1h de antecedência. Para mais informações, acesse o site oficial da instituição.

Destaques

A mostra é uma homenagem à maior e mais relevante produtora de animação da história do cinema mundial, a The Walt Disney Animation Studios. O estúdio foi fundado em 16 de outubro de 1923 e é apenas uma das divisões do conglomerado Disney.

A exposição da Cinemateca é uma oportunidade para assistir filmes como “A Bela e a Fera”, de 1991, na tela grande. Esta foi primeira animação a conquistar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a ponto de indicá-la para concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Filme. Nessa época ainda não existia a categoria de Melhor Animação na premiação, que foi criado apenas em 2002.

Também vale destaque para “Toy Story”, de 1995, que se tornou o primeiro longa-metragem animado de forma totalmente computadorizada. A técnica inovadora dos estúdios Pixar revolucionou a indústria da animação, incluindo a Disney, que na época ainda mesclava cenários digitalizados com personagens desenhados à mão. Dois anos depois, Pixar e Disney firmaram parceria e, em 2006, aconteceu a compra total.

