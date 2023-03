Turnê conjunta de Bruno & Marrone com Leonardo volta para São Paulo esta semana

O cantor Leonardo segue em turnê conjunta com a dupla Bruno & Marrone pelo Brasil, após todo o sucesso da temporada 2022 do projeto “Cabaré”. Nesta semana, o trio retorna a São Paulo, com duas apresentações.

Os shows acontecem na próxima sexta-feira (24) e no sábado (25), no Espaço Unimed, na Barra Funda.

O espetáculo traz um imenso repertório de sucessos de ambas as carreiras, como “Eu não sou cachorro não”, “Garçom”, “Andorinhas” e “Telefone mudo”.

Ícone do sertanejo tradicional, o projeto “Cabaré” foi criado por Leonardo. A turnê já realizou mais de 300 shows em todo o país - e até fora. Desde 2016, ele arrebanha fãs em shows com diversos convidados especiais - que já contou com o cantor Eduardo Costa também.

“Quando poderíamos imaginar dividir uma turnê com Leonardo? Isso para nós é muito especial, porque fomos apresentados por ele e já se passaram 36 anos. Estamos ansiosos para seguir com este projeto que já nasceu grande e, com certeza, continuará assim”, comentaram Bruno e Marrone sobre a parceria com Leonardo.

“Já fizemos vários shows juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito”, declarou Leonardo.

Os últimos ingressos para o show do trio estão à venda no site da Ticket 360. Entre as entradas ainda disponíveis, os preços variam entre R$ 160 e R$ 750, a depender do setor escolhido. O show está marcado para começar às 22h.

O Espaço Unimed está localizado na Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, próximo a estação Barra Funda de trem e metrô.

