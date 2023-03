Morre Paul Grant, ator de ‘Star Wars’ e ‘Harry Potter’

Morreu na semana passada o ator Paul Grant, após um incidente dentro de uma estação de trem no Reino Unido. O artista tinha 56 anos de idade e ficou conhecido por seu trabalho na saga “Star Wars”.

Paul tinha desmaiado na estação King’s Cross, na região periférica do centro de Londres, na última quinta-feira (16). Ele foi encontrado pela polícia e encaminhado às pressas para um hospital da região, mas não resistiu e faleceu.

Uma vez no hospital, foi constatado que o ator já tinha sofrido morte cerebral. Por conta disso, a família de Paul tomou a decisão de desligar os aparelhos que mantinham o restante do corpo em funcionamento.

A causa da morte não foi divulgada.

A filha de Paul, Sophie Jayne Grant, disse ao jornal The Sun em entrevista que toda essa situação a deixou completamente “devastada”. Ao mesmo tempo, aproveitou para relembrar com carinho a carreira do pai.

“Meu pai era uma lenda de muitas maneiras. Ele sempre provocou sorrisos e gargalhadas em todos”, disse Sophie.

Paul era divorciado e tinha três filhos de seu primeiro casamento: Sophie, Nicole e Robbie, frutos do relacionamento com Janet Crowson. Atualmente, ele namorava Maria Dwyer.

“Ele amava muito suas filhas, seu filho e sua namorada Maria, assim como os filhos dela, que eram como enteados para ele”, declarou Sophie.

Carreira

Com apenas 1,32 m, Paul Grant participou de várias produções hollywoodianas. Seu papel mais emblemático certamente foi em “Star Wars: O Retorno do Jedi”, quando interpretou um Ewok, raça alienígena de baixa estatura e coberta de pelo, incluindo na face.

Ele também fez algumas participações em outras produções importantes, como “Willow: Na Terra da Magia” e “Harry Potter e a Pedra Filosofal”; em ambos interpretou duendes.

