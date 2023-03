Fã de Coldplay morre e equipe da banda nega homenagem durante show

Maria Eduarda Valentim, fã do Coldplay (Foto: Reprodução/Twitter)

Um grupo de fãs da banda britânica Coldplay estavam se juntando em um pedido especial: uma homenagem a uma amiga, fã do grupo, que morreu dias antes do show de Chris Martin e companhia.

Maria Eduarda Valentim, conhecida como Duda, tinha apenas 21 anos de idade e morreu subitamente na semana passada. Era seu sonho conferir a apresentação do Coldplay.

Ela e suas amigas tinham comprado ingressos para conferir o show em Curitiba que acontece nesta terça-feira (21). Uma de suas amigas, Ana Pires Medeiros, iniciou uma campanha nas redes sociais, pedindo uma lembrança dos britânicos em memória de Duda.

Contudo, o pedido acabou sendo negado pela equipe da banda.

A ideia delas seria que eles mencionassem a fã durante a performance da música “Yellow”, primeiro grande hit do grupo e uma das mais famosas até hoje.

Pelo Twitter, Ana Pires fez o pedido, marcando a conta oficial do Coldplay. “Oi! Essa é minha amiga Duda, uma amiga especial demais. Ela havia comprado o ingresso pro show do Coldplay em Curitiba porém, ela faleceu dias antes. Vim por meio deste, pedir para que a banda Coldplay ou o fandom possa prestar uma homenagem pra ela com ‘Yellow’. Podem nos ajudar?”, escreveu.

Após toda a mobilização, o grupo acabou conseguindo obter a atenção da equipe do Coldplay, mas a resposta não foi a deseja.

“Obrigado por nos escrever. Sinto muitíssimo por este email comovente. Tenho certeza que você possa imaginar, você não é a primeira a pedir isso. Estamos inundados de emails com o mesmo pedido - infelizmente, em circunstâncias similares, especialmente quando as pessoas já adquiriram os ingressos. Somos incapazes de conceder pedidos pessoais”, informou a resposta da equipe da banda.

“Esperamos que todas vocês tenham um momento especial para Maria durante ‘Yellow’”, finalizou.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Ana já tinha dito que uma alternativa seria ela e suas amigas levar fotos de Duda para o show e levantar os cartazes durante a execução de “Yellow”.

