Exigências do príncipe Harry e Meghan Markle para irem à coroação “podem levar ao caos”

Para quem acompanha a família real, não é novidade que tem havido muita especulação sobre se o príncipe Harry e Meghan Markle aparecerão ou não na coroação do rei Charles, em 6 de maio. Embora o porta-voz do casal tenha confirmado recentemente que eles foram, de fato, convidados via e-mail, eles não confirmaram se realmente comparecerão.

Mas, aparentemente, Meghan e Harry têm algumas “exigências” para irem à celebração. Especificamente, algo que não surpreende muito: que seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, sejam incluídos na cerimônia e que toda a sua família está incluída na varanda do Palácio de Buckingham.

Mas de acordo com uma fonte que falou com a OK! Magazine, a inclusão de Archie e Lilibet na cerimônia “nunca foi motivo de discórdia” porque crianças pequenas não comparecem a eventos reais dessa escala “devido à inquietação e acessos de raiva”.

Quanto ao assunto sobre todos os membros na varanda do Palácio, o assunto é outro: “O Palácio está tentando encerrar as negociações o mais rápido possível porque não pode ir direto ao ponto”, disse uma fonte.

“Isso pode levar ao caos. Pode muito bem ser que termine em impasse e eles não compareçam. Mas o Palácio está fazendo de tudo para que isso não aconteça. No entanto, o que os Sussex estão pressionando é que eles sejam incluídos com o resto da família no palácio mais tarde naquele dia. Também é o aniversário do príncipe Archie no dia da coroação, então eles gostariam de algum tipo de aceno para isso em um almoço ou recepção de bebidas. Mesmo que seja apenas uma menção de feliz aniversário”, continuou.

Agora é seguir acompanhando para ver se o duque e a duquesa de Sussex realmente serão confirmados na varanda junto aos demais membros da família real; o que se sabe até agora, é que, supostamente, eles não serão convidados pelo rei Charles.